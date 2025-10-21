По словам продюсера ремейка, мрачный сюжет Dragon Quest 7 может найти больше отклика у игроков сейчас, чем в прошлом

Square Enix готовит возвращение одной из самых эмоционально насыщенных частей своей легендарной серии — Dragon Quest VII Reimagined. В отличие от предыдущих HD-2D-ремейков, новая версия будет полностью выполнена в 3D и предложит уникальный визуальный стиль с ручными куклами, напоминающими диораму. Однако за внешней «кукольной» эстетикой скрывается история, которая способна пробить на слёзы даже видавших виды игроков.

Продюсер ремейка, Такеши Итикава, в интервью Game*Spark рассказал, что идея возродить седьмую часть родилась не только из-за приближающегося 25-летнего юбилея оригинала, но и из-за того, как сильно изменилось восприятие игроков за прошедшие годы.

«Когда Dragon Quest VII только вышла, многие считали её слишком мрачной и печальной. Но теперь игроки привыкли к более тяжёлым и эмоциональным историям. Мы почувствовали, что её атмосфера и тематика смогут особенно хорошо отозваться у современной аудитории», — отметил Итикава.

И действительно, сюжет Dragon Quest VII строится вокруг трагедий и попыток их исправить: потери, отчаяние, смерть и надежда идут рука об руку. Разработчики обещают, что в ремейке сохранится вся глубина оригинала — включая сценарий и диалоги, — но при этом прохождение станет немного динамичнее.

Dragon Quest VII Reimagined выйдет 5 февраля 2026 года на PC, PS5, Nintendo Switch, Switch 2 и Xbox Series X|S. Возможно, именно сейчас её история найдёт тот отклик, которого заслуживала ещё 25 лет назад.