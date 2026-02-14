Продюсер Dragon Quest 7 Reimagined рассказал, как в ремейке сохранили стиль Акиры Ториямы

Вокруг визуального стиля Dragon Quest 7 Reimagined до сих пор не утихают споры: одни игроки хвалят диорамную подачу и «кукольных» персонажей, другие предпочли бы более традиционную эстетику в духе недавних HD-ремейков первых частей. Однако в Square Enix подчёркивают — главной задачей было бережно сохранить наследие легендарного художника серии Akira Toriyama.

Продюсер проекта Такэси Итикава отметил, что оригинальная версия Dragon Quest 7 во многом определялась фирменным стилем Ториямы — его выразительными, слегка гротескными и при этом обаятельными персонажами. При создании ремейка команда стремилась передать эту «милоту» и узнаваемость, не разрушив при этом уникальную атмосферу самой игры.

По словам Итикавы, разработчики искали баланс между верностью первоисточнику и современным визуальным подходом. Вдохновением послужили успешные фильмы и игры с кукольной стилистикой, которые тепло приняли по всему миру. В итоге было принято решение объединить «ручную», диорамную эстетику с классическими дизайнами Ториямы.

Таким образом, в Square Enix считают, что новый художественный стиль не противоречит духу оригинала, а, наоборот, помогает переосмыслить его для современной аудитории, сохранив характерные черты персонажей и общее настроение JRPG-классики.