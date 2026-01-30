Продюсер Dragon Quest 7 Reimagined всегда берёт клирика в отряд, потому что "не очень хорош в RPG"

Продюсер Dragon Quest 7 Reimagined Такеши Ичикава неожиданно дал игрокам простой, но полезный совет: всегда держать в отряде клирика. И причина у него максимально честная — он сам не считает себя особенно сильным игроком в RPG.

Во время сессии вопросов и ответов на Reddit Ичикаву спросили о любимой профессии из обновлённой системы призваний (vocations), которая в ремейке позволяет персонажам совмещать сразу две роли. Вместо экзотических билдов продюсер выбрал классику.

«Я не особенно хорош в RPG, поэтому часто беру клирика в команду. Благодаря своим умениям он может лечить всю группу и очень помогает в трудные моменты», — признался Ичикава.

Такой выбор трудно назвать слабостью. В Dragon Quest клирики традиционно считаются одной из самых полезных ролей, особенно на ранних этапах. Именно они быстрее других получают доступ к заклинанию Zing — одному из ключевых способов воскрешения союзников. Без него игрокам приходится тратить редкие предметы или возвращаться в церкви для возрождения павших персонажей.

Кроме того, массовое лечение серьёзно упрощает затяжные сражения и гринд, которым серия всегда славилась. Так что совет продюсера — скорее практическая рекомендация новичкам, чем признание в неумении.

Режиссёр игры Масато Яги, к слову, предпочитает совершенно иной стиль. Его фаворит — мастер боевых искусств. Несмотря на низкую защиту, этот класс способен переломить ход боя мощным ударом. По словам Яги, именно такой рискованный, но зрелищный стиль ему по душе.