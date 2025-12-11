Рафф выходит на сцену: Square Enix показала еще одного героя Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix представила четвёртый персонажный трейлер ремейка Dragon Quest VII Reimagined — на этот раз он посвящён Раффу, жизнерадостному мальчику, которого неизменно сопровождает верный волк. По описанию разработчиков, Рафф сочетает наивность с острыми инстинктами, что делает его ценным союзником и живым украшением партии.

Ремейк Dragon Quest VII выйдет 5 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК (Steam и Microsoft Store). Проект обещает современную графику, переработанные системы и обновлённое повествование, сохраняя при этом масштаб оригинала — одной из самых продолжительных JRPG в истории серии.

Новый трейлер демонстрирует боевые навыки Раффа, его взаимодействие с волком и несколько обновлённых локаций. Поклонники уже отмечают, что персонаж сохранил свой очаровательный характер, а визуальный стиль ремейка делает мир ещё ярче и выразительнее.