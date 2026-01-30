Разработчики Dragon Quest 7 Reimagined рассказали о влиянии любимых JRPG на игру

Команда Dragon Quest 7 Reimagined открыто рассказала о своих любимых JRPG в недавнем AMA на Reddit. Продюсер Такеши Ичикава признался в особой любви к серии Persona, отметив, что особенно ценит Persona 3, а директор Масато Яги назвал Final Fantasy и неожиданно вспомнил The Last Remnant, над которой сам работал.

«Я действительно люблю серию Persona — особенно Persona 3», — сказал Ичикава, добавив, что её менее «попсовый» тон и глубокие персонажи оказали влияние на его подход к Dragon Quest 7 Reimagined. Яги, в свою очередь, отметил: «Для меня это, наверное, серия Final Fantasy. И мне всё ещё нравится The Last Remnant, над которым я работал».

The Last Remnant, вышедшая на Xbox 360 в 2008 году и позже на PC, PS4 и Switch, была первой игрой Square Enix на движке Unreal Engine. Несмотря на смешанные отзывы и медленный темп, она сумела завоевать преданных фанатов благодаря редкости JRPG на консолях Microsoft.

Разработчики отметили, что любовь к этим проектам отражается и в новом Dragon Quest 7 Reimagined. В частности, игра заимствует механики современных Persona, позволяя игрокам атаковать врагов с преимущества или сразу убивать слабых противников. Ичикава подчеркнул, что ключевым в Dragon Quest остаётся «сценарий — масштабный, но при этом близкий и понятный». Он добавил, что история преодоления абсурдностей мира и личностного роста, ставшая визитной карточкой Dragon Quest VII, сохранена и в ремейке, обеспечивая «тот же шарм», который полюбился фанатам.