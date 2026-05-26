Square Enix показала, как создавался ремейк Dragon Quest 7 - разработчики рассказали о переосмыслении классики

Компания Square Enix выпустила новое видео о создании Dragon Quest VII Reimagined, в котором разработчики подробно рассказали о работе над переосмыслением культовой RPG. Ролик посвящён не столько демонстрации геймплея, сколько попытке показать, сколько тонкой работы требуется, чтобы обновить классическую игру и при этом не потерять её оригинальный дух.

Особое внимание авторы уделили визуальному стилю. Команда объяснила, что одной из главных задач было сохранить узнаваемую яркость Dragon Quest, но при этом сделать более мрачные сюжетные эпизоды эмоционально убедительными для современной аудитории. Судя по показанным материалам, разработчики старались не просто «подтянуть графику», а аккуратно пересобрать атмосферу игры, балансируя между ностальгией и новым художественным подходом.

Это особенно интересно на фоне того, как сегодня многие ремейки ограничиваются косметическими изменениями. В случае Dragon Quest VII Reimagined авторы явно делают акцент на полноценной переработке опыта, включая новый финал и обновлённую подачу истории. И именно такой подход, похоже, помог игре получить тёплый приём как от критиков, так и от поклонников серии.

Отдельно в ролике затронули музыку — один из элементов, который чаще всего хвалят игроки. В серии Dragon Quest саундтрек всегда был важной частью атмосферы, и разработчики явно понимали, насколько осторожно нужно обращаться с этим наследием.

Выход видео выглядит особенно символично накануне 40-летия франшизы Dragon Quest, которое отметят уже 27 мая. На фоне юбилейной трансляции всё громче звучат ожидания возможного показа Dragon Quest XII: The Flames of Fate. И если Square Enix действительно готовит новый анонс, то публикация такого закулисного материала выглядит хорошим способом напомнить, почему серия до сих пор остаётся одной из главных JRPG в индустрии.