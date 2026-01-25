Square Enix предупредила о проблемах с ранним доступом к Dragon Quest VII Reimagined на консолях Nintendo

Компания Square Enix выступила с важным обращением к пользователям, планирующим играть в ремейк культовой ролевой игры на системах Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Издатель уточнил специфические условия работы раннего доступа для тех, кто оформлял предварительные заказы разных изданий.

Официальный релиз Dragon Quest VII Reimagined запланирован на 5 февраля 2026 года, однако покупатели расширенного издания Digital Deluxe должны получить доступ к игре на 48 часов раньше, начиная с 3 февраля. Предупреждение разработчиков касается технического конфликта между версиями в цифровом магазине.

Согласно заявлению компании, если пользователь сначала оформил предварительный заказ на стандартное издание, а затем решил приобрести Digital Deluxe, возможность раннего запуска может быть заблокирована. Чтобы гарантированно начать игру раньше срока, игрокам необходимо отменить предзаказ обычной версии до 27 января.

Издатель особо подчеркнул, что если оплата за стандартное издание уже была проведена, то последующая покупка делюкс-версии не активирует бонус раннего доступа. В официальном сообщении в социальных сетях разработчики предоставили ссылки на службу поддержки для помощи в отмене транзакций и решении возникающих вопросов.