Триумфальный дебют: Dragon Quest 7 Reimagined возглавил японские чарты с 456 тысячами проданных копий

Хорошо известно, что Япония любит Dragon Quest, и это продолжает подтверждаться с выходом последней игры. Dragon Quest 7 Reimagined стала самой продаваемой игрой на физических носителях в Японии на прошлой неделе. По данным Famitsu, в тройку лидеров попали три версии игры для разных платформ, а общее количество проданных копий составило 456 552. Эта цифра не включает цифровые продажи.
Второй по популярности игрой стала Nioh 3, продажи которой составили менее 10% от продаж DQ7 — 40 570 физических копий. Очевидно, что она доступна только на одной платформе, так что сравнение не совсем корректно, но любой игре было бы сложно сравниться с RPG-серией Square Enix.
Что касается консолей, продажи PS5 (включая PS5 Pro) вновь оказались выше, чем Switch 1, но Switch 2 по-прежнему занимает лидирующие позиции.
Недельный отчет Famitsu по продажам в Японии (2–8 февраля 2026):
Самые продаваемые игры:
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 177,653 (Новинка)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 160,101 (Новинка)
- [PS5] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 02/05/26) – 118,798 (Новинка)
- [PS5] Nioh 3 (Koei Tecmo, 02/06/26) – 40,570 (Новинка)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10,875 (2,816,021)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 8,302 (8,370,523)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 8,089 (61,007)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition (Konami, 11/13/25) – 5,500 (267,814)
- [NSW] Pokemon Legends: Z-A (The Pokemon Company, 10/16/25) – 5,029 (1,606,811)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) – 4,848 (496,272)
Самые продаваемые консоли:
- Switch 2 – 65,807 (4,372,893)
- PlayStation 5 Digital Edition – 5,869 (1,177,938)
- Switch Lite – 5,240 (6,853,890)
- PlayStation 5 – 3,784 (5,887,850)
- Switch – 2,235 (20,240,078)
- PlayStation 5 Pro – 1,477 (321,003)
- Switch OLED Model – 1,417 (9,432,854)
- Xbox Series X Digital Edition – 1,049 (27,159)
- Xbox Series X – 186 (340,862)
- PlayStation 4 – 22 (7,930,239)
- Xbox Series S – 18 (323,961)
Что удивляет-то? Японцы играют в японские игры, а мы в Смуту. Всё логично.