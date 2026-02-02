В eShop появилась информация о размерах Dragon Quest 7 Reimagined и ряда других игр

В Nintendo eShop появилась информация относительно размера Dragon Quest 7 Reimagined и др. игр, которые появятся на цифровой платформе в ближайшие дни, — от PGA Tour 2K25 до Carmageddon: Rogue Shift.

Версия Dragon Quest 7 Reimagined для Nintendo Switch 2 весит 6,8 ГБ, что явно свидетельствует об оптимизации, проведенной Square Enix для новой гибридной консоли, но еще меньше весит версия для Switch — 4,9 ГБ.

Вышеупомянутая PGA Tour 2K25 занимает гораздо больше места — 34,2 ГБ, а кровавая гонка Carmageddon: Rogue Shift — 13,7 ГБ, а аркадная гонка 4PGP — 0,9 ГБ. В остальной части списка, как обычно, собраны в основном инди или малобюджетные проекты: Parkour Simulator 2026 (3,2 ГБ), Mom Crush: Hidden Hotel Love Story (1,2 ГБ), Hidden Cats in Christmas (936 МБ) и World Of Unlit (750 МБ).

Dragon Quest 7 Reimagined выйдет уже 5 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2 и Switch.