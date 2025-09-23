Юдзи Хории намекнул на другие ремейки Dragon Quest: Dragon Quest 7 просто оказался готов раньше

После успешного запуска Dragon Quest III HD-2D в прошлом году Square Enix продолжает активно обновлять классику. На Nintendo Direct в сентябре 2025 года неожиданно был анонсирован Dragon Quest VII Reimagined — полный 3D-ремейк культовой игры. Новость обрадовала поклонников, но вызвала вопрос: почему именно седьмая часть получила ремейк раньше легендарных IV–VI?

Ответ частично прозвучал в ток-шоу KosoKoso Hōsō Kyoku, где создатель серии Юдзи Хории и бывший редактор Shonen Jump Казухико Торисима обсудили планы студии. На вопрос о выборе VII Хории заметил: «Есть несколько проектов в разработке, просто VII оказался завершён первым». Торисима уточнил, означает ли это, что работы над IV–VI действительно ведутся, и хотя Хории не стал раскрывать деталей, его комментарий намекнул на будущее возвращение классической трилогии.

Сейчас Square Enix работает над несколькими направлениями одновременно: грядущим Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ремейком VII и масштабной новой частью Dragon Quest XII. Судя по всему, компания намерена возродить всю франшизу для новой аудитории, экспериментируя с разными подходами — от стильной HD-2D-подачи до «переосмысленных» трёхмерных ремейков.

Вопрос лишь в том, получат ли DQIV–VI обновления в стиле Octopath Traveler или им предстоит 3D-переосмысление наподобие VII. Ясно одно: поклонникам стоит ждать новых анонсов.