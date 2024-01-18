Поставки и цифровые продажи Dragon Quest Monsters: The Dark Prince превысили один миллион копий

По данным Square Enix, общий объем поставок и цифровых продаж Dragon Quest Monsters: The Dark Prince по всему миру превысил миллион копий.
Dragon Quest Monsters: The Dark Prince вышла для Switch 1 декабря 2023 года по всему миру.
Отправляйтесь в фантастический мир в поисках мести в Dragon Quest Monsters: The Dark Prince. Псаро проклят и не может ничему навредить кровью монстра. Теперь он должен стать Monster Wrangler, чтобы создать армию для битвы.
Охота на монстров высокого ранга проведет Псаро через постоянно меняющиеся времена года в Надирии и ее уникальной среде с реками бурлящей лавы, загадочными древними руинами и парящими башнями из торта. По пути Псаро встречает добросердечную эльфийку Роуз, которая присоединяется к его приключениям в поисках все более сильных монстров.
Ключ к успеху Псаро лежит в синтезе: способности объединить двух монстров и создать более сильное потомство. Каждое новое творение приближает Псаро на один шаг к его цели — стать Повелителем монстров.
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