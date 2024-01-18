Поставки и цифровые продажи Dragon Quest Monsters: The Dark Prince превысили один миллион копий

Присоединяйтесь к Псаро, принцу демонов, и его спутнице Розе в этом ролевом приключении с монстрами из вселенной Dragon Quest. Псаро страдает от проклятия, которое не даёт ему вредить монстрам. Поэтому он должен набирать себе команду из разных существ и сражаться на их стороне в фантастическом мире Надирия. В этом мире сезоны меняются, а вместе с ними и окружающая природа. Это открывает новые возможности для исследования и поиска монстров, которые зависят от времени года.

Создавайте свою собственную армию из более чем 500 монстров, которых можно отыскать или получить путём синтеза. Сочетайте двух монстров, чтобы создать новое существо с уникальными характеристиками и способностями. Вы можете даже получить тёмных лордов или знакомых персонажей из других игр серии Dragon Quest. Управляйте своими монстрами в пошаговых битвах и используйте разные стратегии в зависимости от ситуации.