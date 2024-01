Продажи Dragon Quest Monsters: The Dark Prince в Японии превысили 500 000 копий

Японское издание Famitsu недавно опубликовало свежие данные о количестве проданного в стране игрового оборудования и программного обеспечения.

Самым значительным из этих данных является то, что последняя часть франшизы Dragon Quest, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, разошлась тиражом более 510 447 физических копий только в одной Японии. Кроме того, эти данные были собраны за период с 27 ноября 2023 года по 31 декабря 2023 года. В этот период The Dark Prince стала самой продаваемой игрой в Японии, обогнав Super Mario Bros. Wonder.

Ранее было подтверждено, что за время своего дебюта игра разошлась тиражом более 300 000 копий только в Японии. Официальных данных о том, как она продавалась на Западе, пока нет.

В игре Dragon Quest Monsters: The Dark Prince главный герой, получеловек Псаро, был проклят правителем царства монстров Надирией, известным также как его отец, что сделало юношу неспособным причинить вред любому существу, в жилах которого течет кровь монстров.

Чтобы бросить вызов судьбе, Псаро становится охотником за монстрами и собирает внушительную армию монстров в поисках мести. Кроме того, у него появятся новые союзники, в том числе эльфийка Роза и загадочный Тойлен Трабл.

В бою будут участвовать восемь членов партии, четыре из которых активны, а еще четыре находятся в резерве. Кроме того, вы можете вручную управлять действиями монстров каждый ход или задать заранее определенную тактику, чтобы ее решал ИИ, например "Не проявлять милосердия" или "Сосредоточиться на исцелении".

В бою монстры могут впадать в состояние бешенства, порожденное отчаянием в тяжелых сценариях, что позволяет наносить больший урон и давать дополнительные шансы на выполнение действия. Игроков также ожидает слияние монстров и несколько сезонных окружений, в каждом из которых обитают свои существа.

Игра Dragon Quest Monsters The Dark Prince уже доступна на Nintendo Switch по всему миру.