Square Enix анонсировала Dragon Quest Monsters: The Dark Prince для Nintendo Switch ©

Позже, в 2023 году, для Nintendo Switch выйдет еще одна игра от Square Enix. На этот раз японцы остановили свой выбор на Dragon Quest Monsters: The Dark Prince. В первом трейлере мы можем увидеть некоторые поединки и чудовищ.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince расскажет историю Псаро и Розы, которые вместе путешествуют по королевству демонов Надирии. На протяжении всего игрового процесса мы будем искать монстров, чтобы добавить их в свою команду для создания "более мощных союзников и борьбы с врагами".

Игра дебютирует 1 декабря.