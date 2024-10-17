ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Quest Monsters: The Dark Prince 01.12.2023
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая
6.9 8 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest Monsters: The Dark Prince спустя всего месяц после релиза

AceTheKing
Новости

Сегодня стало известно о том, что компания Square Enix решила удалить защиту Denuvo из Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Обычно японский издатель удаляет австрийскую защиту через полгода-год после выхода игры, но в этот раз решил не тянуть и сделал это спустя всего месяц после релиза. Есть вероятность, что Square Enix решила опробовать новую стратегию применения защиты, еще сильнее уменьшив срок использования Denuvo для своих игр - возможно издатель счел нецелесообразным платить отчисления за защиту спустя месяц после релиза, поскольку основной пик продаж игр в любом случае приходится на первые недели после релиза.

Размер загрузочной DLL после удаления Denuvo из игры уменьшился на 461 МБ.

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Чизбургер

В наше время отсутствие у игры денуво уже само по себе хорошая реклама и рост продаж. Да, черт возьми, просто напишите на обложке, что игра без денуво и продажи взлетят.

6
Александр Дантес

Дэ дэ дэ а камьюнити увеличится в 6 раз))))

0
WittyOrvilleton

Для меня большей новостью стало существование этой игры, чем выпил дерьмувы из неё.))

5
lina far

Сейчас стали это г.... Denuvo и на инди игры лепить и на всякие не популярные поделки.

3
Темный-Властелин

плохие продажи же из за пиратов и нивкоем случае из за качества игры

2
Пользователь ВКонтакте

// Алексей Евреинов

3
kotasha

Ну если смотреть на продажи то они скромные, так похоже берут лицензию на 1 мес, если продажи низкие то они сносят защиту.

2
TastelessGerman

Разрабы вижу начали умнеть

0
hamshut

Смерть дерьмуво!)

0