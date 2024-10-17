Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest Monsters: The Dark Prince спустя всего месяц после релиза

Сегодня стало известно о том, что компания Square Enix решила удалить защиту Denuvo из Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Обычно японский издатель удаляет австрийскую защиту через полгода-год после выхода игры, но в этот раз решил не тянуть и сделал это спустя всего месяц после релиза. Есть вероятность, что Square Enix решила опробовать новую стратегию применения защиты, еще сильнее уменьшив срок использования Denuvo для своих игр - возможно издатель счел нецелесообразным платить отчисления за защиту спустя месяц после релиза, поскольку основной пик продаж игр в любом случае приходится на первые недели после релиза.

Размер загрузочной DLL после удаления Denuvo из игры уменьшился на 461 МБ.