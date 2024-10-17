Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest Monsters: The Dark Prince спустя всего месяц после релиза

Сегодня стало известно о том, что компания Square Enix решила удалить защиту Denuvo из Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.
Обычно японский издатель удаляет австрийскую защиту через полгода-год после выхода игры, но в этот раз решил не тянуть и сделал это спустя всего месяц после релиза. Есть вероятность, что Square Enix решила опробовать новую стратегию применения защиты, еще сильнее уменьшив срок использования Denuvo для своих игр - возможно издатель счел нецелесообразным платить отчисления за защиту спустя месяц после релиза, поскольку основной пик продаж игр в любом случае приходится на первые недели после релиза.
Размер загрузочной DLL после удаления Denuvo из игры уменьшился на 461 МБ.
В наше время отсутствие у игры денуво уже само по себе хорошая реклама и рост продаж. Да, черт возьми, просто напишите на обложке, что игра без денуво и продажи взлетят.
Дэ дэ дэ а камьюнити увеличится в 6 раз))))
Для меня большей новостью стало существование этой игры, чем выпил дерьмувы из неё.))
Сейчас стали это г.... Denuvo и на инди игры лепить и на всякие не популярные поделки.
плохие продажи же из за пиратов и нивкоем случае из за качества игры
// Алексей Евреинов
Ну если смотреть на продажи то они скромные, так похоже берут лицензию на 1 мес, если продажи низкие то они сносят защиту.
Разрабы вижу начали умнеть
Смерть дерьмуво!)