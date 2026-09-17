Dragon Quest Monsters: The Withered World получила геймплейный трейлер - Бьянка и Нера отправятся тренировать монстров

Square Enix и TOSE представили новый геймплейный трейлер Dragon Quest Monsters: The Withered World в рамках Tokyo Game Show 2026. Разработчики подробнее показали сюжет предстоящей пошаговой RPG, а также системы поиска, выращивания и тренировки монстров.

Главными героинями станут начинающие дрессировщицы Бьянка и Нера. Вместе им предстоит отправиться в таинственный потусторонний мир и пройти через приключение, которое станет одним из главных испытаний в их жизни. По пути героини смогут находить знакомых монстров из вселенной Dragon Quest, тренировать их и использовать в сражениях.

Важной частью игры станет возможность создавать новых существ. Игрокам предстоит не только собирать собственную коллекцию монстров, но и развивать её, подбирая подходящих спутников для будущих сражений. Новый трейлер позволяет лучше рассмотреть этот процесс и различные игровые системы.

Отдельное внимание разработчики уделили новой функции «Совместный бой». Подробностей о ней пока немного, однако она станет ещё одним способом использовать собранных и обученных монстров в сражениях.

Dragon Quest Monsters: The Withered World предложит привычную для серии концепцию коллекционирования и тренировки монстров, но развернёт её в новом мире с собственной историей и героями.

Dragon Quest Monsters: The Withered World выйдет 3 декабря на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК. Демо-версия игры уже доступна.