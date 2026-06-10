Dragon Quest Monsters: The Withered World выйдет с Denuvo - Square Enix защитит ПК-релиз на старте

Square Enix подтвердила использование системы защиты Denuvo Anti-Tamper в ПК-версии Dragon Quest Monsters: The Withered World. Информация об этом появилась на странице игры в Steam незадолго до релиза.

Таким образом, новая часть ответвления Dragon Quest присоединится к длинному списку проектов издателя, которые выходят на ПК с антипиратской защитой. Традиционно подобные решения вызывают споры среди игроков: одни считают их необходимой мерой для защиты продаж в первые недели после запуска, другие опасаются возможного влияния на производительность и удобство использования.

Dragon Quest Monsters: The Withered World предложит более 500 монстров, среди которых будут как новые существа, так и хорошо знакомые поклонникам серии. Разработчики также обещают обновлённую графику и самостоятельную сюжетную линию о Бьянке и Нере, отправляющихся спасать мир Витервуда.

В Square Enix отдельно подчёркивают, что игра рассчитана не только на ветеранов франшизы, но и на новичков: для прохождения не требуется знакомство с предыдущими частями Dragon Quest Monsters.