Состоялся анонс ролевой игры DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World для PC и консолей Nintendo

Издательство Square Enix совместно со студией TOSE CO., LTD. анонсировало новую ролевую игру DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World. Проект выйдет 3 декабря 2026 года на PC в сервисе Steam, а также на консолях семейства Nintendo Switch.

В центре сюжета новой части популярного ответвления окажутся начинающие укротительницы монстров Бьянка и Нера, знакомые поклонникам франшизы по игре Dragon Quest 5. Героиням предстоит отправиться в масштабное путешествие по увядающему миру, где они получат способность призывать и приручать различных существ. В дебютном трейлере также была замечена Дебора, еще одна героиня из пятой части основной серии, что указывает на тесную связь новой игры с событиями классической ролевой игры.

Игровой процесс DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World строится вокруг коллекционирования и тренировки монстров. Игроки смогут находить диких существ, переманивать их на свою сторону и формировать из них боевые отряды. Важной механикой станет система синтеза, позволяющая скрещивать двух разных монстров для создания более сильных и уникальных видов. Прирученные существа будут сопровождать героинь во время исследования локаций, а сражения будут проходить в пошаговом режиме. Помимо одиночной кампании, заявлены сетевые функции, включая дружеские поединки и международные онлайн-турниры между укротителями.

В цифровом магазине Steam уже открылись предварительные заказы на игру. Стандартное издание обойдется покупателям в 59.99 долларов, а за расширенное издание Digital Deluxe Edition просят 94.99 долларов. В состав более дорогой версии входят базовая игра, 4 контентных дополнения, вспомогательные внутриигровые предметы и 48 часов раннего доступа к проекту. За оформление предзаказа любого из изданий до 5 января 2027 года пользователи получат стартовые наборы полезных расходных материалов.

Версия для персональных компьютеров получит защиту от несанкционированного вскрытия Denuvo. Судя по информации на странице в магазине, игра не получит поддержку русского языка на старте, а интерфейс и озвучка будут доступны только на английском и нескольких европейских языках. Для запуска игры на минимальных настройках пользователям ПК потребуется операционная система Windows 11, процессор уровня AMD Ryzen 3 2300X или Intel Core i3-8100, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта класса NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 470. Игра также потребует около 40 ГБ свободного места на накопителе.