В Steam вышла бесплатная демоверсия Dragon Quest Monsters: The Withered World с переносом прогресса

Издательство Square Enix выпустило в сервисе Steam бесплатную демоверсию грядущей ролевой игры Dragon Quest Monsters: The Withered World. Пробное издание позволяет игрокам заранее ознакомиться со вступительным фрагментом сюжетной кампании до завершения событий в регионе Уизервуд, а также лично протестировать базовые геймплейные механики отлова и скрещивания монстров.

За прохождение ознакомительной версии разработчики предлагают набор внутриигровых бонусов, куда входят артефакт Ring of Impulse, усилитель опыта Bonus Ball и 5 кусков копченого мяса. Кроме того, авторы предусмотрели опцию переноса до 8 прирученных монстров из основной команды и резерва в релизную версию игры на той же платформе. Однако условия переноса накладывают заметные ограничения: в демоверсии разрешено ловить только существ начальных рангов G и F, при переносе все монстры сбрасываются до 1 уровня со стандартными талантами, а накопленное золото и найденные предметы забрать в полную версию не удастся.

Своими впечатлениями от знакомства с ранней сборкой проекта на базовой консоли PlayStation 5 во время выставки PAX West поделился редактор портала Nintendo World Report TV Джордан Рудек. По словам журналиста, ответвление получило приятный графический апгрейд при сохранении проверенного временем пошагового игрового процесса. В центре повествования находятся молодые версии героинь Бьянки и Неры из классической Dragon Quest 5: Hand of the Heavenly Bride, к которым присоединяется своенравная Дебора. Персонажи разыскивают листья жизни ради исцеления больного отца, тогда как Дебора намерена присвоить редкое растение ради косметического эффекта.

В самом начале кампании игроку предлагают выбрать одну из двух девушек, что дает уникальные пассивные усиления определенным семействам монстров и активирует вспомогательные бонусы в поединках. Исследуя иссушенное королевство Уизервуд, героини получают от местного правителя волшебную лейку. Этот инструмент выполняет сразу 3 функции на локациях: оживляет мертвые деревья, превращая их в точки телепортации и места полного восстановления здоровья и маны, заставляет распускаться бутоны с ценными семенами для повышения характеристик, а также позволяет обливать монстров водой со спины, обращая врагов в бегство и выбивая полезную добычу.

Механика скрещивания подопечных традиционно открывается только после прокачки существ до 10 уровня. Джордан Рудек подчеркнул удобство обновленного синтеза для новичков, поскольку интерфейс наглядно демонстрирует возможный результат объединения и заранее предупреждает о шансе получения редких видов. Сражения построены по схеме с 4 активными монстрами и 4 бойцами в запасе с поддержкой автобоя и ускорения анимаций. Журналист особенно отметил прозрачность системы вербовки монстров, где прямо в окне действия показывается точный процент вероятности успешного захвата, хотя и посетовал на нехватку еще более быстрой перемотки ходов.

Параллельно с выходом демоверсии на странице проекта в Steam обновились системные требования, вызвавшие вопросы у ПК-игроков. Игра требует исключительно 64-разрядную операционную систему Windows 11. В минимальных требованиях значатся процессор AMD Ryzen 3 2300X или Intel Core i3-8100, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A380 с объемом видеопамяти от 6 ГБ. Для рекомендованной конфигурации заявлены AMD Ryzen 5 3500 или Intel Core i5-8400, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 Super с 8 ГБ видеопамяти. На накопителе игра занимает 40 ГБ и работает на базе графического интерфейса DirectX 12.

Полноценный релиз Dragon Quest Monsters: The Withered World состоится 3 декабря 2026 года на PC, PlayStation 5 и Switch 2. Стандартное издание в Steam обойдется покупателям в 60 долларов, а за расширенное издание Digital Deluxe Edition издатель просит сразу 95 долларов, открывая 4 набора дополнений и 48 часов раннего доступа с 1 декабря 2026 года. При этом игра защищена системой Denuvo Anti-tamper, а русский язык полностью проигнорирован авторами и отсутствует даже на уровне субтитров и интерфейса.