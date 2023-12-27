Сервера мобильной Dragon Quest Tact захлопнутся 29 февраля

Сервера глобальной версии фритуплейной стратегической ролевой игры Dragon Quest Tact прекратят работу 29 февраля 2024 года в 23:00 по московскому времени, объявили издатель Square Enix и разработчик Aiming.

С сожалением сообщаем, что мы приняли трудное решение прекратить поддержку Dragon Quest Tact. Мы приносим извинение от всей команды разработчиков Dragon Quest Tact за столь неожиданное объявление и искренне благодарны за поддержку, которую мы получили от наших игроков.

С момента запуска Dragon Quest Tact 27 января 2021 года мы стремимся каждый день предоставлять нашим игрокам невероятный и приятный игровой опыт, который может превзойти предыдущий. Однако мы пришли к выводу, что продолжать поддерживать работу приложения будет сложно, поэтому решили прекратить поддержку.

Dragon Quest Tact впервые была выпущена для iOS и Android 16 июля 2020 года в Японии. Глобальная версия вышла 27 января 2021 года.