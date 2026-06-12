Dragon Shelter выходит 24 сентября - фэнтезийный фермерский симулятор о драконах и восстановлении забытого мира

Издательство Curve Games и студия Wild Forest Studio объявили дату выхода Dragon Shelter — игра появится на PC через Steam уже 24 сентября. Проект сочетает элементы фермерского симулятора и приключения в фэнтезийном мире, где игроку предстоит не только заниматься хозяйством, но и восстанавливать утраченные связи между людьми и драконами.

Разработчики подчёркивают, что ключевая идея игры — создание уютного, «живого» пространства, в котором гармонично сосуществуют магия и повседневный труд. Игроки берут на себя роль героя, который превращает заброшенную ферму в процветающее убежище, постепенно возвращая жизнь в забытые земли.

Одной из центральных механик станут драконы-компаньоны. Каждый из них обладает уникальными чертами и способностями, которые помогают в фермерстве и исследовании мира. Забота о них напрямую влияет на развитие хозяйства, а также открывает новые возможности в крафте и взаимодействии с окружающей средой.

Помимо сельскохозяйственной рутины, Dragon Shelter предлагает расширенные системы кулинарии и ремесла. Блюда можно использовать не только для восстановления сил, но и для улучшения отношений с жителями ближайшего города, который постепенно возвращается к жизни благодаря действиям игрока.

Важную роль играет и исследование мира: разработчики обещают разнообразные биомы, скрытые секреты и встречи с необычными существами. Каждое путешествие должно приносить новые ресурсы и открывать дополнительные сюжетные линии.

По словам игрового директора Олега Бабенкова, команда стремится создать мир, в который игроки смогут «сбежать» — место, где драконы и магия становятся частью повседневности. В свою очередь в Curve Games отмечают, что проект сочетает расслабляющий геймплей с уютной атмосферой, что делает его частью устойчивого тренда на комфортные симуляторы.

Перед релизом на Steam уже доступна демоверсия, позволяющая познакомиться с основными механиками и атмосферой Dragon Shelter.