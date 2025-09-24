Состоялся релиз симулятора таверны Dragon Song Tavern: Cozy & Adventurous

В Steam вышла игра Dragon Song Tavern: Cozy & Adventurous от разработчика Etherous Games Limited. Проект представляет собой смесь симулятора, казуальной ролевой игры и приключения, в котором игрокам предстоит управлять собственной таверной в компании маленького дракона.

По сюжету, брат и сестра приобретают прибрежную таверну и обнаруживают внутри очаровательного дракончика. Игроки могут выбрать одного из них или создать собственного персонажа, чтобы начать свое путешествие. Основной игровой процесс заключается в управлении заведением, что включает в себя фермерство, рыбалку, сбор ресурсов, приготовление еды, крафт предметов и пивоварение. Кроме того, можно отправиться в плавание для исследования новых островов, поиска сокровищ и сражений с различными существами в пошаговом режиме.

Игра вышла из раннего доступа, где находилась с 29 мая 2025 года, и на данный момент собрала в Steam в основном положительные отзывы на основе более чем ста обзоров. Пользователи отмечают приятный визуальный стиль, расслабляющую атмосферу и сочетание различных механик, от ведения хозяйства до приключений. Некоторые игроки сравнивают проект с такими играми, как Stardew Valley и Little Dragon's Cafe. В качестве недостатков упоминаются технические проблемы, временами повторяющийся игровой цикл и механики, напоминающие мобильные игры, например, таймеры при создании предметов.

Стоит отметить, что в Dragon Song Tavern: Cozy & Adventurous отсутствует поддержка русского языка.