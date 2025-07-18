Dragonheir: Silent Gods получила масштабное обновлением - стратегическая RPG в стиле тёмного фэнтези полностью бесплатна

Мрачная фэнтезийная RPG Dragonheir: Silent Gods возвращается в Steam с триумфом — и куда более масштабной, глубокой и дружелюбной к игрокам, чем раньше. После долгого молчания и нескольких месяцев отсутствия, разработчики перезапустили игру с внушительным обновлением контента, переработкой ключевых механик и щедрыми бонусами для новичков и ветеранов. Самое приятное? Теперь это совершенно бесплатная игра.

Несмотря на громкий старт и десятки миллионов игроков по всему миру, в сентябре 2024 года проект был приостановлен в США, что вызвало волну критики и снизило его рейтинг в Steam до «смешанного». Но с новым запуском ситуация стремительно меняется: свежие отзывы игроков стали преимущественно положительными, и игра вновь набирает популярность.

Что же изменилось? Прежде всего, Dragonheir стал гораздо более гибким и удобным в прокачке. Вместо утомительного развития каждого героя отдельно, теперь вся команда получает опыт одновременно. Кроме того, была введена новая система талантов: более 300 героев теперь имеют доступ к 12 уникальным эффектам, позволяющим гибко строить тактики и уникальные связки. Больше никаких жестких «деревьев умений» — только свобода экспериментов.

Серьёзно переработаны и другие аспекты: улучшена система призыва, снижены его затраты, а за выполнение новых заданий в переработанном «Героическом путешествии» можно заполучить легендарных героев — Эуриона, Торрина и Виньяру. Игра встречает всех игроков невероятно щедро: 650 бесплатных призывов, 70% скидки на вытягивание и множество наград, включая артефакты, кубики Heliolite, Wyrmarrow и многое другое.

Особую радость фанатам Dungeons & Dragons принесёт масштабная коллаборация: начиная с пятого дня после входа в игру, вы сможете выполнять эпические квесты с участием Дриззта До’Урдена, его магической пантеры Гвенхвивар и могущественного демона Эррту Балорара. Эти события не просто декоративны — они включают полноценные сюжетные линии и уникальные награды.

Dragonheir: Silent Gods снова доступна на Steam, и сейчас — лучшее время, чтобы отправиться в это обновлённое, мрачное и захватывающее фэнтезийное приключение.