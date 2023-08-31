Ролевая игра Dragonheir: Silent Gods выйдет на мобильных устройствах и ПК 19 сентября ©

Издатель и разработчик Nuverse и SGRA Studio объявили сегодня, что их предстоящая ролевая игра Dragonheir: Silent Gods выйдет на Windows, Mac и мобильных устройствах iOS и Android 19 сентября 2023 года. При запуске игра будет доступна на 13 разных языках.

Dragonheir: Silent Gods — это фэнтезийная ролевая игра, действие которой происходит в волшебном новом мире. Игроки могут предварительно зарегистрироваться прямо сейчас, чтобы получить доступ к событию «Рог Иного мира» и шанс выиграть особую силу призыва.

Это ролевая игра в жанре фэнтези, которая дает игрокам возможность исследовать волшебный мир Адентии и множество других измерений в поисках древней силы, способной победить. драконье зло. Игроки могут выбирать между четырьмя классами (воин, вор, артист, ученый) и настраивать внешний вид и характеристики своего персонажа, такие как сила или ловкость, в зависимости от своего приключения.

В мультивселенской ролевой игре с открытым миром будет доступно более 200 героев, каждый из которых обладает уникальными способностями и чертами, которые помогут игрокам в их путешествии. Игроки также могут участвовать в кооперативном PvE-режиме и объединяться с другими искателями приключений, чтобы побеждать сложных противников, используя шахматные стратегические бои и броски кубиков, которые повлияют на приключения игроков во многих исследуемых мирах.