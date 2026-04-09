Возвращение в Антагарич: Dragonheir: Silent Gods получила ностальгический кроссовер с "Героями 3"

В Dragonheir: Silent Gods вышло масштабное обновление, главным событием которого стал кроссовер с культовой Heroes of Might and Magic III. Апдейт стартовал вместе с сезоном «Гимн Шахмат и Клинка» и привнёс в игру массу нового контента.

Ключевым элементом стал сюжетный режим «Путешествие в Антагарич», возвращающий игроков в знакомый мир. В центре истории — Гелу, которому предстоит противостоять некроманту Сандро и его армии нежити.

Обновление добавляет 20 легендарных героев, новые артефакты, режим глобального соревнования Crown Contest и питомцев, включая Batwing. Среди наград — культовый артефакт «Ангельский Альянс» и мифический питомец Мастер-джинн.

Также запущен временный сервер с бонусами и эксклюзивной героиней, а новый режим Magichess привносит элементы auto-chess. Кроссовер уже называют одним из самых ярких событий для поклонников классической стратегии.