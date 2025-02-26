Демоверсия Dragonhold: RPG с полётами на драконах и строительством базы доступна в Steam

В Steam появилась демоверсия игры Dragonhold от студии Exis Games. Этот проект представляет собой RPG с элементами экшена, где игрокам предстоит исследовать мир верхом на драконе, сражаться с монстрами, а также заниматься строительством и развитием своего замка.
Демоверсия, вышедшая 24 февраля 2025 года, предлагает одну сюжетную миссию из двенадцати, запланированных в полной версии. На данный момент доступен только одиночный режим, но разработчики обещают добавить кооператив в ближайшее время. Игроки могут выбрать один из двух классов: Raider или Juggernaut.
В Dragonhold Demo можно собирать ресурсы для восстановления замка Драгонхолд и близлежащего города. Строительство новых зданий, например, кузницы, открывает доступ к новым возможностям и способностям.
Разработчики описывают свой проект как сочетание полётов на драконах, ближнего боя, сражений с боссами, исследования мира и сбора добычи. Помимо демоверсии, Exis Games активно делится информацией о разработке в своем блоге и Discord-канале, где можно найти новости об обновлениях, скриншоты и закулисные подробности.
Демоверсия получила в основном положительные отзывы (10 обзоров на момент написания новости). Игра поддерживает английский язык (интерфейс и субтитры), русский язык не поддерживается.
говорят что для тех кто не вставляет ссылку на игру, в аду есть отдельный котел, https://store.steampowered.com/app/3542830/Dragonhold_Demo/
Правильно зачем источник придумали в углу поста
ну да, он же такой заметный и все им пользуются
это претензии к дизайнеру пг
а другие как то наловчились вставлять ссылки
Сразу вспомнился сериал Светлячок
Хорошо что одиночный режим, а то как будто Century: Age of Ashes со строительством
скачал удалил, мусор жесть)))