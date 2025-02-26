Демоверсия Dragonhold: RPG с полётами на драконах и строительством базы доступна в Steam

В Steam появилась демоверсия игры Dragonhold от студии Exis Games. Этот проект представляет собой RPG с элементами экшена, где игрокам предстоит исследовать мир верхом на драконе, сражаться с монстрами, а также заниматься строительством и развитием своего замка.

Демоверсия, вышедшая 24 февраля 2025 года, предлагает одну сюжетную миссию из двенадцати, запланированных в полной версии. На данный момент доступен только одиночный режим, но разработчики обещают добавить кооператив в ближайшее время. Игроки могут выбрать один из двух классов: Raider или Juggernaut.

В Dragonhold Demo можно собирать ресурсы для восстановления замка Драгонхолд и близлежащего города. Строительство новых зданий, например, кузницы, открывает доступ к новым возможностям и способностям.

Разработчики описывают свой проект как сочетание полётов на драконах, ближнего боя, сражений с боссами, исследования мира и сбора добычи. Помимо демоверсии, Exis Games активно делится информацией о разработке в своем блоге и Discord-канале, где можно найти новости об обновлениях, скриншоты и закулисные подробности.

Демоверсия получила в основном положительные отзывы (10 обзоров на момент написания новости). Игра поддерживает английский язык (интерфейс и субтитры), русский язык не поддерживается.