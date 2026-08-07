Симулятор наездника на драконах Dragonhold покинул ранний доступ с релизом версии 1.0

Студия Exis Games официально выпустила полную версию 1.0 гибридного экшена Dragonhold в сервисе Steam. Проект находился в раннем доступе порядка 8 месяцев начиная с ноября 2025 года. Игра совмещает воздушные бои на драконах, сокрушительные битвы на своих двоих и эвакуацию добычи ради обустройства собственного замка. В честь полноценного выхода разработчики временно снизили цену на 40 процентов до 426 рублей.

Чтобы защитить покупателей от проблемы пустых серверов, авторы сохранили возможность проходить игру полностью в одиночном оффлайн-режиме, а также дали инструмент для бесплатного создания собственных выделенных серверов.

Особым моментом релиза стало возвращение внутриигровых покупок. В декабре 2025 года авторы полностью убрали микротранзакции из игры из-за негативной реакции аудитории раннего доступа. С выходом версии 1.0 микроплатежи возвращаются через специальный раздел под названием Supporters, где игроки могут приобрести косметические облики для поддержки команды.

Геймплейная часть версии 1.0 получила существенные переработки. Разработчики смягчили жесткие правила гибели, когда игроки полностью теряли собранные ресурсы, заменив их Алтарями Возрождения с запасом на 5 воскрешений за миссию. Боевую систему изменили в сторону большей глубины, добавив врагам шкалу выносливости, блокирование, тяжелые типы атак и возможность фиксации камеры на конкретной цели.

Разработчики провели оптимизацию искусственного интеллекта и отодвинули камеру при полете на драконах для расширения обзора. Проект пополнился новым драконом класса Центурион, стимпанк-миссией, набором из 7 обликов, функцией утилизации снаряжения и поддержкой облачных сохранений Steam Cloud.

Финальная версия Dragonhold занимает 73 ГБ на диске и не содержит локализации на русский язык. Для комфортной игры авторы советуют использовать накопитель SSD и видеокарту уровня Nvidia GeForce RTX 2070.