Dragonkin: The Banished покидает ранний доступ и выходит 19 марта

Издатель Nacon и студия Eko Software объявили дату полноценного релиза экшен-RPG Dragonkin: The Banished. Игра в стиле hack-and-slash выйдет 19 марта на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam), завершив почти год пребывания в раннем доступе.

Проект стартовал в Early Access 6 марта 2025 года, и, по словам разработчиков, этот период прошёл в тесном взаимодействии с сообществом. На основе отзывов игроков в игру были добавлены новый персонаж, дополнительные боевые зоны и множество геймплейных улучшений. Если в раннем доступе была доступна лишь первая глава, то версия 1.0 предложит уже четыре полноценных главы, разнообразные биомы и расширенный набор противников.

В Dragonkin: The Banished игроки отправляются в коррумпированный мир, охваченный вторжением драконов, выбирая одного из четырёх героев. Каждый персонаж сопровождается драконом-компаньоном, который даёт пассивные бонусы и активные умения, влияя на тактику боя. В центре системы прогрессии находится Ancestral Grid — уникальная механика развития, позволяющая комбинировать навыки как элементы головоломки и создавать мощные синергии.

Дополняет игровой процесс город Монтескайл, служащий хабом с множеством услуг и возможностей для настройки билдов. Разработчики обещают насыщенную сюжетную кампанию, эндгейм-контент и эпические сражения, которые станут кульминацией охоты на драконов.