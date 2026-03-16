Dragonkin: The Banished выходит из тени - опубликован релизный трейлер экшен-RPG

Издательство и разработчики представили официальный релизный трейлер Dragonkin: The Banished. Игра уже стала доступна для владельцев специального издания Blood Scale, тогда как полноценный релиз для всех игроков состоится 19 марта.

Проект предлагает гибкий подход к прохождению. Играть можно в одиночку, в локальном кооперативе на двоих или объединиться с друзьями в группе до четырёх человек в онлайн-режиме. При этом разработчики подчёркивают, что для одиночного прохождения постоянное подключение к интернету не требуется — игроки смогут спокойно исследовать мир и развивать своего героя в автономном режиме. Все достижения персонажа при этом будут отражаться в общем городе.

Основой геймплея станет противостояние могущественным Драконьим Лордам. Игрокам предстоит развивать персонажа, открывая новые способности на специальной системе прогрессии под названием «Родовая сетка» (Ancestral Grid), находить мощное снаряжение и усиливать своего героя перед всё более сложными испытаниями.

Одной из необычных особенностей станет возможность вырастить собственного дракончика, который поможет в путешествии. Параллельно игроки смогут развивать и укреплять свой город, постепенно превращая его в центр силы и оставляя наследие для будущих поколений героев.