Dragonkin: The Banished вышла в раннем доступе в Steam

Издатель NACON и студия Eko Software выпустили в раннем доступе Dragonkin: The Banished — новую Hack 'N' Slash-игру, сочетающую классические механики жанра с уникальными элементами. Полноценный релиз также запланирован на консолях.

Игрокам предстоит взять на себя роль одного из трёх охотников на драконов и защитить человечество от нашествия. Для этого предусмотрена гибкая система прокачки с помощью Ancestral Grid, где навыки комбинируются из найденных фрагментов. В сражениях помогает дракон-компаньон, усиливающий героя.

Игроки смогут улучшать город Монтескейл, получая новые услуги и экипировку. После основной кампании откроется эндшпиль с боссами и подземельями. Осенью 2025 года появится кооператив на 4 игрока.

Dragonkin: The Banished уже доступна в Steam.