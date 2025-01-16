Новый трейлер ролевой игры Dragonkin: The Banished посвящён героям и их геймплею

Eko Software опубликовала новый трейлер фэнтезийной Hack'n'Slash ролевой игры Dragonkin The Banished, в котором представила героев. Команда создала культовых персонажей, вдохновленных стандартами жанра, но оснащенных уникальными способностями.

В Dragonkin: The Banished игроки исследуют мир, оскверненный драконьей кровью, где они сражаются с чудовищными существами и колоссальными драконами, чтобы вернуть его земли человечеству. Четыре легендарных героя, каждый из которых является мастером стихии, противостоят тьме с уникальными способностями и боевыми приемами. Игроки могут выбрать своего персонажа в соответствии со своим предпочтительным стилем игры и наращивать свою силу, используя уникальную систему навыков, Ancestral Grid. Верный дракончик сопровождает их в их поисках, привнося свои собственные атрибуты и способности.

Три игровых персонажа в раннем доступе:

Лотарь де Мондрагон — рыцарь Ордена Вечного. Его единственная цель — освободить человечество от драконьей порчи. Он владеет копьем с раннего возраста, что делает его грозным бойцом обороны. Огонь — его стихия, его совершенное владение им позволяет ему обращать любого врага в пепел.

Электрейн, ученица Оракула, имеет особую связь с дракончиками и драконорожденными. Будучи свирепым магом с драконьими и электрическими способностями, она использует свои разрушительные заклинания, чтобы побеждать своих соперников на расстоянии.

Рюрик Харальдсон — один из лучших воинов в северных землях. Он пережил прием крови Белого Дракона, обряд посвящения варваров, который даровал ему сверхчеловеческую силу и ледяные силы. Агрессивный боец ​​ближнего боя, его враги боятся его топора и молота.

Dragonkin: The Banished будет доступна в раннем доступе в Steam с 6 марта 2025 года и на консолях с момента ее финального релиза.