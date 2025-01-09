Ролевая игра Dragonkin: The Banished стартует в раннем доступе для ПК 6 марта

Издатель Nacon и разработчик Eko Software объявили, что игра в жанре Hack-and-slash RPG Dragonkin: The Banished выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 6 марта. Затем последует полный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Поклонники Hack-and-slash смогут открыть для себя древний мир, в котором правят драконы, и сражаться с ордами врагов. В преддверии выпуска в раннем доступе Джонатан Габриэлли, ведущий гейм-дизайнер Eko Software, 10 января на YouTube-канале Nacon подробно расскажет о новых функциях, которые они добавят в этот известный жанр.

В этом оригинальном приключении, в которое можно играть в одиночку или в кооперативной игре с участием до четырех игроков (кооперативная игра будет реализована в финальной версии игры), игроки выбирают одного из четырех доступных героев (три героя будут доступны для игры в начале раннего доступа) со своими собственными способностями и боевыми приемами и отправляются исследовать несколько областей, каждая со своими монстрами, ресурсами и испытаниями. Постепенно они развивают своего персонажа с помощью сетки навыков, называемой Родовой сеткой. Это действительно уникальная механика, которая требует от игроков создания собственного дерева навыков, стратегически размещая фрагменты, полученные во время игры, сопоставляя их с несколькими модификаторами. У каждого героя есть своя собственная сетка, которая предлагает бесконечные комбинации для создания по-настоящему уникального персонажа и стиля боя.

Еще один важный элемент игры — Город. Как последний оплот человечества, этот город является настоящим развивающимся центром, позволяющим игрокам улучшать свое снаряжение, взаимодействовать с NPC с уникальными способностями и настраивать свой опыт с помощью визуальных улучшений.

После завершения основной охоты открывается контент финальной игры, предоставляющий доступ к новым режимам, боссам и сражениям для многих, многих часов неистовых сражений. Контент финальной игры будет добавляться по мере продвижения периода раннего доступа, вплоть до финального релиза игры.