Создатели ролевой игры Dragonkin: The Banished выпустили демоверсию и поделились дорожной картой раннего доступа

Eko Software и NACON представили запланированные обновления для предстоящей версии раннего доступа ролевой игры в жанре hack-and-slash Dragonkin: The Banished. Версия раннего доступа выйдет с прологом и первой главой игры с тремя героями: Рыцарем, Оракулом и Варваром. Она также будет включать четырех Вирмлингов, которые выступают в качестве союзников, сражающихся с врагами, а также систему навыков Родовая Сетка, контент для охотничьей доски в эндгейме и начальные функции для обновляемого городского центра. Демоверсия игры доступна с настоящего момента до 3 марта 2025 года в рамках последнего Steam Next Fest.

Будущие обновления запланированы на весь год. Весенние обновления будут включать новые навыки, дополнительный контент для эндгейма, новую активность для эндгейма и больше городских функций. Летние обновления будут включать нового героя, дополнительные навыки и больше контента для эндгейма и городских функций. Наконец, осенью добавятся многопользовательские функции, а также больше навыков и городских функций.

Dragonkin: The Banished разворачивается в мире, оскверненном кровью драконов. Игроки управляют легендарным героем, который охотится на злых существ, поднимающихся из земли, в конечном итоге стремясь уничтожить Повелителей драконов, находящихся в центре событий. По мере продвижения игроков их персонаж, снаряжение и вирмлинг будут развиваться. Сетка предков позволяет игрокам получать навыки и размещать их в сетке, чтобы получать модификаторы.

Dragonkin: The Banished выйдет в раннем доступе Steam 6 марта 2025 года, а полную версию игры планируется выпустить на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.