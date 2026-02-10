Стали известны окончательные системные требования экшен-RPG Dragonkin: The Banished

Компании NACON и Eko Software объявили о выходе своей экшен-RPG Dragonkin: The Banished 19 марта. В честь этого события издатель поделился окончательными системными требованиями игры для ПК.

Для геймеров на ПК потребуется как минимум процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 3 1200 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470. С такой конфигурацией вы сможете играть в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду на средних настройках.

Для игр в разрешении 1080p/60 кадров в секунду на высоких настройках вам понадобится процессор Intel Core i5-10500 или AMD Ryzen 5 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700XT.