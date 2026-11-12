В Dragonkin: The Banished добавили класс Жнеца и режимы выживания

Eko Software выпустила обновление для экшен-RPG Dragonkin: The Banished. Оно добавляет новый класс Жнеца, навыки вирмлингов, режим выживания и испытание с необратимой смертью.

Жнец способен использовать любые умения вирмлингов, что расширяет возможности для создания боевых сборок через систему «Сетка предков».

Режим выживания предлагает сражаться с волнами противников, а режим с необратимой смертью рассчитан на опытных воинов.

Dragonkin: The Banished уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.