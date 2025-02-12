В новом трейлере ролевой игры Dragonkin: The Banished показали последний оплот человечества - город Монтескаль

Eko Software и NACON представили оскверненный мир Dragonkin: The Banished, знакомя игроков с различными локациями этой новой игры. В самом сердце этих враждебных земель стоит последнее убежище человечества: город Монтескай. Этот развивающийся город — не просто место, он является центром для игроков, которые могут развивать своих героев с помощью различных услуг.

Во вселенной Dragonkin запустение и драконья порча царят на землях, которые когда-то были землями людей. Могущественные драконы оказывают свое влияние через чудовищных гибридных существ, с которыми игрокам предстоит столкнуться.

Расположенный за крутыми стенами, город Монтескаль является последним бастионом человечества. Здесь игроки находят торговцев и склады, где они могут торговать наградами, создавать оружие, доспехи и многое другое. В этой развивающейся области игроки могут повышать уровень Города, используя Процветание, заработанное во время их продвижения. По мере прохождения город будет перестраиваться, в нём будут появляться новые торговцы, предлагающие свои собственные уникальные улучшения и ремесла. Игроки смогут разработать настоящую стратегию и расставить приоритеты определенных улучшений в соответствии с целями своего строительства.

Услуги и бонусы, разблокированные в Городе игрока, доступны всем персонажам в городе, включая его друзей, когда они присоединятся к его Городу, как только многопользовательский режим станет доступен в Раннем Доступе. Таким образом, Город Монтескаль является важным местом, способствующим кастомизации персонажей.

Dragonkin: The Banished будет доступна в раннем доступе в Steam с 6 марта 2025 г., а на консолях — в финальной версии.