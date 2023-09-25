Авторы Dragon's Dogma 2 черпали вдохновение из GTA 5

Режиссер Dragon's Dogma 2 назвал Grand Theft Auto 5 одним из основных источников вдохновения.
В интервью директора игры Хидеаки Ицуно спросили, были ли в Dragon's Dogma 2 элементы из других игр, которые послужили источником вдохновения при разработке, учитывая, насколько сильно развился жанр фэнтезийных RPG за десятилетие, прошедшее с момента выхода первой игры.
Ицуно ответил, что основной задачей студии было просто доработать оригинал, добавив в него те возможности, которые были невозможны в то время.
В основном мы хотели взять то, чего не смогли достичь в Dragon's Dogma на момент ее выхода, будь то нехватка времени или ограничение возможностей тогдашнего железа. Так что главным источником вдохновения были мы сами, и наконец-то мы смогли достичь того, чего хотели, на нынешнем поколении консолей.
Однако если говорить о других играх, вдохновивших студию, то Ицуно рассказал, что наибольшее влияние на разработку оказала не фэнтезийная ролевая игра, а GTA 5.
Если бы мне нужно было выбрать какую-то другую игру, вышедшую в это время, я бы назвал GTA 5. Я был восхищен тем, как они смогли создать мир, в котором действительно чувствовалось, что NPC живут независимо от игрока.
Все виды интересного эмерджентного поведения могли происходить, когда вы исследовали город, а всевозможные странные происшествия происходили независимо от того, были ли вы там или нет.
Это ощущение живого мира - то, чего я определенно пытался достичь в Dragon's Dogma 2.
Заголовок конечно вызывает негативные эмоции, но разобравшись понимаешь что он верно подметил, город в гта 5 был действительно живой, по крайней мере для открытого мира. Но сделать даже близко подобное без крупных бюджетов, ну это слишком самонадеянно
Да повторить просто системы скайрима (игры, которую убивала первая дрэгонс догма): стражники патрулируют дороги, по дорогам ходят торговцы, волки бегают за оленями, выбегают на дороги, вызывают агр на себя стражников и торговцев, а потом прилетает дракон и уже все начинают агриться на него - вот она имерджентность.
Ну примерно так и будет, если реально смотреть на вещи и то что у них получится. Надеюсь крестьяне будут помогать в битвах с драконом, в Скайриме без этого было никак :)