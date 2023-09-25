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Dragon's Dogma 2 TBA
8 134 оценки

Авторы Dragon's Dogma 2 черпали вдохновение из GTA 5

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Procy_on
Новости

Режиссер Dragon's Dogma 2 назвал Grand Theft Auto 5 одним из основных источников вдохновения.

В интервью директора игры Хидеаки Ицуно спросили, были ли в Dragon's Dogma 2 элементы из других игр, которые послужили источником вдохновения при разработке, учитывая, насколько сильно развился жанр фэнтезийных RPG за десятилетие, прошедшее с момента выхода первой игры.

Ицуно ответил, что основной задачей студии было просто доработать оригинал, добавив в него те возможности, которые были невозможны в то время.

В основном мы хотели взять то, чего не смогли достичь в Dragon's Dogma на момент ее выхода, будь то нехватка времени или ограничение возможностей тогдашнего железа. Так что главным источником вдохновения были мы сами, и наконец-то мы смогли достичь того, чего хотели, на нынешнем поколении консолей.

Однако если говорить о других играх, вдохновивших студию, то Ицуно рассказал, что наибольшее влияние на разработку оказала не фэнтезийная ролевая игра, а GTA 5.

Если бы мне нужно было выбрать какую-то другую игру, вышедшую в это время, я бы назвал GTA 5. Я был восхищен тем, как они смогли создать мир, в котором действительно чувствовалось, что NPC живут независимо от игрока.

Все виды интересного эмерджентного поведения могли происходить, когда вы исследовали город, а всевозможные странные происшествия происходили независимо от того, были ли вы там или нет.

Это ощущение живого мира - то, чего я определенно пытался достичь в Dragon's Dogma 2.
-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Rey Harley

Заголовок конечно вызывает негативные эмоции, но разобравшись понимаешь что он верно подметил, город в гта 5 был действительно живой, по крайней мере для открытого мира. Но сделать даже близко подобное без крупных бюджетов, ну это слишком самонадеянно

3
PuserG

Да повторить просто системы скайрима (игры, которую убивала первая дрэгонс догма): стражники патрулируют дороги, по дорогам ходят торговцы, волки бегают за оленями, выбегают на дороги, вызывают агр на себя стражников и торговцев, а потом прилетает дракон и уже все начинают агриться на него - вот она имерджентность.

2
Rey Harley PuserG

Ну примерно так и будет, если реально смотреть на вещи и то что у них получится. Надеюсь крестьяне будут помогать в битвах с драконом, в Скайриме без этого было никак :)

0