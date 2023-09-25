Авторы Dragon's Dogma 2 черпали вдохновение из GTA 5 ©

Режиссер Dragon's Dogma 2 назвал Grand Theft Auto 5 одним из основных источников вдохновения.



В интервью директора игры Хидеаки Ицуно спросили, были ли в Dragon's Dogma 2 элементы из других игр, которые послужили источником вдохновения при разработке, учитывая, насколько сильно развился жанр фэнтезийных RPG за десятилетие, прошедшее с момента выхода первой игры.



Ицуно ответил, что основной задачей студии было просто доработать оригинал, добавив в него те возможности, которые были невозможны в то время.

В основном мы хотели взять то, чего не смогли достичь в Dragon's Dogma на момент ее выхода, будь то нехватка времени или ограничение возможностей тогдашнего железа. Так что главным источником вдохновения были мы сами, и наконец-то мы смогли достичь того, чего хотели, на нынешнем поколении консолей.

Однако если говорить о других играх, вдохновивших студию, то Ицуно рассказал, что наибольшее влияние на разработку оказала не фэнтезийная ролевая игра, а GTA 5.

Если бы мне нужно было выбрать какую-то другую игру, вышедшую в это время, я бы назвал GTA 5. Я был восхищен тем, как они смогли создать мир, в котором действительно чувствовалось, что NPC живут независимо от игрока.



Все виды интересного эмерджентного поведения могли происходить, когда вы исследовали город, а всевозможные странные происшествия происходили независимо от того, были ли вы там или нет.



Это ощущение живого мира - то, чего я определенно пытался достичь в Dragon's Dogma 2.