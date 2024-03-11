Авторы Dragon's Dogma 2 хотели добиться настолько интересного открытого мира, что "было бы стыдно ездить верхом"

Огромный открытый мир Dragon's Dogma 2 может быть в несколько раз больше, чем у предшественницы, но, по словам ее режиссера и продюсера, мы не должны чувствовать необходимость проскочить его как можно быстрее.
В грядущей экшен-RPG от Capcom быстрые путешествия будут ограничены. Хотя это может немного обеспокоить тех, кто беспокоится о том, чтобы часами пробираться по скучным просторам, разработчики утверждают, что мир Dragon's Dogma 2 был сделан "настолько приятным", что, теоретически, нам не захочется торопиться.
В интервью Automaton директор игры Хидеаки Ицуно признает, что многие хотят видеть в играх с открытым миром такие виды транспорта, как лошади, но он считает, что это потому, что сам мир часто кажется скучным без них. В Dragon's Dogma 2 цель состояла в том, чтобы сделать так, чтобы "на самом деле было стыдно ездить верхом".
Нашей целью было создать настолько приятный путь, чтобы игроки не чувствовали необходимости в лошади. Мы встроили в карту много "веселья", чтобы игроки не заскучали по дороге, и наша политика разработчиков заключалась в том, чтобы сделать ее такой, чтобы на самом деле было стыдно ехать верхом.
Продюсер Йошиаки Хирабаяси уточняет, почему система быстрого перемещения, использующая редкие предметы, известные как Камни перемещения, была специально сделана ограниченной, а не позволяющей свободно перемещаться по карте, когда захочется.
Я думаю, что в играх, где используются быстрые путешествия без ограничений, акцент делается на содержании между путешествиями, но в Dragon's Dogma 2 акцент сделан на самом опыте путешествия. Например, ночное время очень опасно из-за ограниченной видимости, и страх ночи придает расстояниям смысл. Если вы собираетесь провести ночь в дальнем путешествии, вам нужно позаботиться о том, чтобы взять с собой достаточно масла для фонарей, прежде чем покинуть свою базу. Нужно подумать о том, стоит ли брать с собой походное снаряжение, и сделать необходимые приготовления. Нашей целью было создать ритм напряжения и расслабления.
Ицуно добавляет, что путешествие пешком "позволяет познакомиться с новыми событиями или открыть для себя альтернативные маршруты", и отмечает, что "сам акт путешествия может создать драму". Он добавил: "Вы можете ощутить чувство приключения, и я думаю, что каждый пользователь сможет испытать что-то свое даже на одной и той же дороге".
Dragon's Dogma 2 выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК 22 марта. Однако уже сейчас вы можете погрузиться в детально проработанный редактор персонажа.
"Наш открытый мир настолько крутой, что вы будете кайфовать, часами шаро*бясь по нему пешкодралом!" Ага, конечно, как же! Небось сами-то по своей карте на читах летают, а нам, простым смертным, придется топать ножками да любоваться пейзажами. И это они еще гордятся, что быстрые перемещения урезали! Вот уж точно, "веселье" будет через край хлестать, пока от края до края карты месить грязь будем.
Зуб даю, первым же модом для игры будет телепорт в любую точку мира. Ну а что, ночи они видите ли темные сделали, типа для реализма. Так фонарик побольше дайте и все дела! Или магию какую-нибудь светящуюся, игра же про фэнтези. Лишь бы игроков помучить лишний раз.
господа хитрые разработчики, можете сколько угодно петь о "смысле расстояний" и "чувстве приключений", но по факту вы просто решили искусственно раздуть игровое время, чтоб на коробке покрасивее смотрелось. Дескать, "100500 часов увлекательного геймплея". Ага, если по часу на каждый квест тупо бегать туда-сюда, то может и наберется. Спасибо, конечно, но как-нибудь уж лучше по-старинке, с телепортами и маунтами ?
"В играх, где используются быстрые путешествия без ограничений, акцент делается на содержании между путешествиями, но в Dragon's Dogma 2 акцент сделан на самом опыте путешествия" - а зачем мне опыт путешествия, если в его конечной точке не будет никакого содержания? Путешествуют все-таки не ради процесса, а ради цели. Черт с ними, с лошадьми - в большинстве игр верховая езда реализована чертовски криво. Но отсутствие удобного быстрого перемещения, честно говоря, не радует. Что-то не припомню, чтобы в первой "Догме" был настолько интересный и богатый находками открытый мир, чтобы по нему хотелось ходить исключительно на своих двоих - но там все-таки и система телепортации была более-менее терпимой. И не знаю, что должны сделать во второй части, чтобы оправдать ограничения. Если бы мне нравилось играть в симуляторы ходьбы, я бы играла в симуляторы ходьбы. Если бы мне нравились страх ночи и ограниченная видимость, я бы играла в Darkwood. Если бы мне нравились каждый раз собирать фонари, зелья от насморка, резиновые сапоги и затычку для задницы от вежливого лося, чтобы отправиться в поход, я бы играла, не знаю, в Outward. Но необходимость битых полчаса реального времени тащиться по пересеченной местности от точки до точки, чтобы собрать десять предметов или сдать квест, особенно в уже освоенной и зачищенной локации - это то, что я ненавижу в любой игре. Да, подгорает. Что мне там делать по дороге, любоваться каждым кустом? Может, азиатам и свойственна созерцательность, но в остальном мире привыкли ценить свое время, а такие ограничения кажутся искусственным затягиванием игрового процесса. Все-таки надеюсь, что игра окажется более дружелюбной к игрокам, чем описывает продюсер. Ну или придется задействовать читы и моды.
Господи, неужели я вижу голос разума. Лайк вам за это. 😉
Поиграй не "азиатскую" смуту тогда) Кодзима и заокеанские "азиаты" лучшие в геймдеве фактически
мне в скайриме было стыдно ездить верхом, там это было реализовано через задницу))
любители симуляторов ходьбы
Для таких Кодзима уже дедстрендинг 2 пилит. 😅 это уже не игра, а полноценный тренажёр доставщика. 🤣
Мммм а ещё там не будет выживания и строительства, указателей по квестам, настоящая вкуснятина!
Ага, из каждого кустика будут выпрыгивать гоблины и волки, с каждого горного склона гарпии, из каждого болота ящерицы и т. п.
И это очень круто! Тем более для игры с очень крутой боевой системой... Было бы странно, если тебе дали крутую боёвку, но всякие гоблины с волками со склонов гарпий и болот ящериц на тебя не прыгают. Это же RPG с крутой боёвкой!
Так и будет. Придётся качать тренер т.к. через пару часов эта духота зайипьйот. 🤣
Конечно, таааакое удовольствие бегать пехом, особенно по ночам. Когда нихрена не видно и нападают легионы волков, гоблинов, гоблинов на волках и пр. 😂
P.S. определённо нужен мод на быстрые тп.
В игре есть тп. Как и в оригинальной дд
Feystone (камни для телепортации) к середине игры начинают сыпаться пачками в 1 части. . То же самое разрабы подтвердили и для 2 части. В Jedi fallen order нету никакого быстрого перемещения в принципе, хотя локации внушительные по размерам и обилию паркура. Ну ничего, играют же как-то люди What are u,casul? (c) Giant Dad
Мир догмы очень крут и лично я буду с удовольствием в нём топать на своих двоих. Удовольствия топать нет только в играх с плохими мирами.
Например, мир GTA5 отвратителен и скучен, и потому я в нём всегда использовал такси для телепортации. А скажем в GTA4 мир прекрасен и у меня не было желания использовать такси.
В первой Догме мир тоже был прекрасен и потому у меня никогда не возникало вопроса - а почему я не могу просто телепортироваться? Мне оно было не нужно, ибо мир прекрасен.
Остаётся только накрутить их кол-во. Благо в 1-ой они спасали. Делаешь их овердофига и всё. Я думала во 2-ой их не будет. Ну значит не всё так плохо.
Удачи топать по ночам и отбиваться от спавнящихся мобов. 🤣
Это новый тренд какой то?
Первая игра вышла в 2012 году. Хочешь сказать новый тренд из 2012 года?
Нет. Это старая классическая очень крутая механика японских ролевых игр. Впервые что ли с японской игрой знакомишься?
Я про то, что уберают ездовой транспорт. Ходи пешком и наслаждайся. Я про это
Так он будет. В игре так же есть дилижансы.
вот Stsrfildу лошадь не помешала бы.
Цель крутая конечно, вот бы все так
А я буду играть за Чалотру!
представляю уже, как будет подгорать у челов, которые пылесосят регион со всеми точками и квестами в нём, а потом переходят к сюжету и следующей локе. Ух.
А почему должно подгорать? В первой Догме я пылесосил буквально всё, но у меня ничего не подгорело. Разве что я расстроился, когда мир закончился - исследовать стало больше нечего. Несмотря на невозможность в любой момент быстро переместиться куда-либо, всё-таки в первой Догме был баланс и в целом проблемой это не было. Догма это сложная игра, но всё же далеко не хардкорная. Судя по роликам в интернете, вторая часть будет примерно такой же. Не думаю, что здесь есть, из-за чего подгорать даже для игроков казуалов.
Возьмем к примеру киберпанк и заказы фиксера. Там порой нужно было на другой край карты уехать. Теперь представь, что тебе нужно 2 раза мататься из одного края карты в другой ради доп кв и при этом не прихватить ничего из другого региона, чтобы его аккуратно закрыть.
Я не знаю причем тут хардконость игры. Речь про удобства.
Всё так и есть. Система быстрых путешествий не нужна, если игровой мир сделан очень круто. Первая Догма это доказала. У меня ни разу не возникало вопроса, а почему я не могу сразу быстро переместиться куда хочу? Мне доставляло удовольствие готовиться к походу, на пути натыкаться на различные неожиданные тайны, порой даже убегать приходилось в ближайшее поселение, только чтобы пополнить припасы и вернуться надавать тумаков какому-нибудь большому монстру в пещере. Первый раз не справился.
Если мир Dragon's Dogma 2 будет хотя бы таким же как в первой части, но с некоторыми улучшениями, тогда мне больше ничего для счастья и не нужно будет в этой игре. Я с удовольствием на своих двоих пере топаю все четыре стороны света прекрасного мира догмы.
Система телепортации это прошлый век и нужна только играм с не очень хорошо проработанными мирами, либо на финальной стадии геймплея, когда ты итак всю карту уже давно перетопал.
Чего там крутого? Миллион спавнящихся мобов по ночам? Полупустые, кишкообразные локации? Ночи, которым даже выкручивание яркости не всегда помогало? Не спорю, битвы с боссами и огромными монстрами были сделаны хорошо, но геноцид бесконечно спавнящегося, ночного треша-это духота. Для этого и нужны тп.
в 1ой части, че там исследовать, спот-мобы, спот-мобы , спот-мобы, мост спот-мобы.... и повторять до цели😂