Авторы Dragon's Dogma 2 показали убежище эльфов, которое напоминает Ривенделл из "Властелина колец"

Новый захватывающий ролик Dragon's Dogma 2 представляет маленький участок местности из огромного игрового мира предстоящей ролевой игры от Capcom. На этот раз создатели показали одну из обители эльфов, куда игроки смогут отправиться в ходе своих приключений по открытому миру. Новый ролик демонстрирует не только атмосферную локацию, но и содержит первые намеки на популярные фэнтезийные произведения.
Помимо людей и зверей, в мире Dragon's Dogma 2 обитают эльфы. Они избегают контактов с другими людьми и проживают в изолированном поселении под названием "Священный Сад".
Судя по предоставленному видеоролику, эльфы Dragon's Dogma 2 строят свои поселения в корнях огромных деревьев, которые существуют уже более тысячи лет. Вдобавок можно заметить различные святилища, выполненные в стиле архитектуры величественных эльфов.
Некоторые внимательные пользователи уже заметили в этой локации отсылки к "Властелину колец". По их мнению, локация отдаленно напоминает Ривенделл, особенно его раннюю версию, описанную в оригинальных книгах Джона Р. Р. Толкина. Во время войны с Сауроном он служил для эльфов ключевым оплотом, а позднее стал их последним убежищем, где они скрывались от людей и других угроз.
Тот случай, когда игра не по Властелину Колец похожа на него больше, чем сериал от Амазон.)
скорее Карас Галанделл какой то
Властелин Драконов