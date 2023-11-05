на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 TBA
8.1 163 оценки

Авторы Dragon's Dogma 2 "закрылись в одной комнате на три дня и две ночи" с целью продумать детали будущей игры

butcher69
Новости

Долгожданное продолжение Dragon's Dogma готовится к выходу. Хотя компания Capcom представит нам полноценную игру Dragon's Dogma 2 только в 2024 году, в номере 391 журнала Edge Magazine мы узнали от директора франшизы Хидеки Ицуно о том, как она задумывалась.

Оказывается, иногда нужно просто запереть кучу творческих умов в одной комнате, пока не получится что-то потрясающее.

"Мы заперлись на три дня и две ночи и буквально поклялись не покидать это место, пока не разберемся со всем этим". Ицуно вспоминает, как он вместе с другими дизайнерами Capcom уединился недалеко от Осаки, где они впервые приступили к работе над Dragon's Dogma 2.

Именно там появились "широкие мазки" игры - целая куча ключевых моментов, которые дизайнеры хотели передать игрокам. Хотя, как и в случае с идеями для любой игры, Ицуно ясно дает понять, что не все концепции были жизнеспособны.

Мы хотели, чтобы игрок мог разрушить мост, когда на нем стоят враги, чтобы физика реагировала естественно и динамично, а враги падали в реку, чтобы победить их.

Похоже, что в современном мире, одержимом DnD, "экологические убийства" - это модная тенденция.

Однако, рассмотрев некоторые из уже существующих систем и правил игрового мира, команда поняла:

Конечно, мы не могли использовать все идеи, которые у нас были, потому что их было очень много, и не все они были осуществимы.

Даже если учесть, что сиквел в четыре раза больше оригинальной игры, очевидно, что пришлось идти на компромиссы. Однако это их не остановило.

Как отмечает Ицуно, "именно благодаря объединению этих маленьких идей и возникла общая концепция и форма".

50
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Jarvis666

Я знаю очему они заперлись и как ищут вдохновение))

17
Fallen Werewolf

Так хороше же))

0
SergDZm
Спойлер

А может так

2
ContinuousUstinov Fallen Werewolf

Классика. Сколько шедевров создано в связке с порохом

0
MunchkiN 616

можно была просто недельку-другую собираться в фисе пока не утвердили бы все фичи.

4
Pycckuu_XAKEP

одна бабка сказала))

3
Ellie Williams

...пусть и не вылазят от туда

2
Akorol

Просто решили повысить рождаемость в стране

2
Владимир Сивко

А она нужна при плотности населении в более 300 человек на кв км? Не думаю. Хотя что бы удержать в районе 125-127 млн тоже сложно. Кто не понял о Японии идёт речь.

-1
Protocol10

А на выходе всё равно будут сравнивать с ведьмаками и драгон эйдж ориджинал и всё равно дд2 будет хуже в большинстве аспектов.

2
AdamC
а враги падали в реку, чтобы победить их.

пибидить падающих врагов в реку!

1
-zotik-

Поскорее бы поиграть.

1
Mad_cloud

Короче бухали и придумали продолжение

0
Playground C0rrupt WH0RE

А результат тяжелой работы, мы скоро увидим на PornHub

0
AnrduDoover

прям сюжет для будущего хоррора)

-1
Безумная Макс

для груповушки наверное закрылись так надолго)

-1
Bassota277

Групповуха будет

-1
Кей Овальд

"широкие мазки"
Можно предположить чем они мазали, если в комнате туалета не было.

-2
Zolq

тут и предполагать не надо, и так всё отчётливо видно

0
HomeWork

Закрылись от всех и творили непотребности!

-3
Zolq

Такая чушь сраная... Пошли ка бы вы на фиг со своей дерьмоигрой, клоуны хреновы

-3
UnRus

"просто запереть кучу творческих умов в одной комнате, пока не получится что-то потрясающее"

Допустим. А причем здесь Dragon Dogma?

-4
Wolfenstein

закрылись на три дня поиграть в настоящие игоры типа Morrowind / oblivion / skyrim и ds 3 и вот результат на скриншоте и постере

-14
вупсич пупсич

Тебя фанаты задизлайкали, но все по факту.

0
Zolq вупсич пупсич

скорее не фанаты, а фанатики

-1