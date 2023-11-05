Авторы Dragon's Dogma 2 "закрылись в одной комнате на три дня и две ночи" с целью продумать детали будущей игры

Долгожданное продолжение Dragon's Dogma готовится к выходу. Хотя компания Capcom представит нам полноценную игру Dragon's Dogma 2 только в 2024 году, в номере 391 журнала Edge Magazine мы узнали от директора франшизы Хидеки Ицуно о том, как она задумывалась.
Оказывается, иногда нужно просто запереть кучу творческих умов в одной комнате, пока не получится что-то потрясающее.
"Мы заперлись на три дня и две ночи и буквально поклялись не покидать это место, пока не разберемся со всем этим". Ицуно вспоминает, как он вместе с другими дизайнерами Capcom уединился недалеко от Осаки, где они впервые приступили к работе над Dragon's Dogma 2.
Именно там появились "широкие мазки" игры - целая куча ключевых моментов, которые дизайнеры хотели передать игрокам. Хотя, как и в случае с идеями для любой игры, Ицуно ясно дает понять, что не все концепции были жизнеспособны.
Мы хотели, чтобы игрок мог разрушить мост, когда на нем стоят враги, чтобы физика реагировала естественно и динамично, а враги падали в реку, чтобы победить их.
Похоже, что в современном мире, одержимом DnD, "экологические убийства" - это модная тенденция.
Однако, рассмотрев некоторые из уже существующих систем и правил игрового мира, команда поняла:
Конечно, мы не могли использовать все идеи, которые у нас были, потому что их было очень много, и не все они были осуществимы.
Даже если учесть, что сиквел в четыре раза больше оригинальной игры, очевидно, что пришлось идти на компромиссы. Однако это их не остановило.
Как отмечает Ицуно, "именно благодаря объединению этих маленьких идей и возникла общая концепция и форма".
Я знаю очему они заперлись и как ищут вдохновение))
Так хороше же))
А может так
Классика. Сколько шедевров создано в связке с порохом
можно была просто недельку-другую собираться в фисе пока не утвердили бы все фичи.
одна бабка сказала))
...пусть и не вылазят от туда
Просто решили повысить рождаемость в стране
А она нужна при плотности населении в более 300 человек на кв км? Не думаю. Хотя что бы удержать в районе 125-127 млн тоже сложно. Кто не понял о Японии идёт речь.
А на выходе всё равно будут сравнивать с ведьмаками и драгон эйдж ориджинал и всё равно дд2 будет хуже в большинстве аспектов.
пибидить падающих врагов в реку!
Поскорее бы поиграть.
Короче бухали и придумали продолжение
А результат тяжелой работы, мы скоро увидим на PornHub
прям сюжет для будущего хоррора)
для груповушки наверное закрылись так надолго)
Групповуха будет
"широкие мазки"
Можно предположить чем они мазали, если в комнате туалета не было.
тут и предполагать не надо, и так всё отчётливо видно
Закрылись от всех и творили непотребности!
Такая чушь сраная... Пошли ка бы вы на фиг со своей дерьмоигрой, клоуны хреновы
"просто запереть кучу творческих умов в одной комнате, пока не получится что-то потрясающее"
Допустим. А причем здесь Dragon Dogma?
закрылись на три дня поиграть в настоящие игоры типа Morrowind / oblivion / skyrim и ds 3 и вот результат на скриншоте и постере
Тебя фанаты задизлайкали, но все по факту.
скорее не фанаты, а фанатики