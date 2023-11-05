Авторы Dragon's Dogma 2 "закрылись в одной комнате на три дня и две ночи" с целью продумать детали будущей игры

Долгожданное продолжение Dragon's Dogma готовится к выходу. Хотя компания Capcom представит нам полноценную игру Dragon's Dogma 2 только в 2024 году, в номере 391 журнала Edge Magazine мы узнали от директора франшизы Хидеки Ицуно о том, как она задумывалась.

Оказывается, иногда нужно просто запереть кучу творческих умов в одной комнате, пока не получится что-то потрясающее.

"Мы заперлись на три дня и две ночи и буквально поклялись не покидать это место, пока не разберемся со всем этим". Ицуно вспоминает, как он вместе с другими дизайнерами Capcom уединился недалеко от Осаки, где они впервые приступили к работе над Dragon's Dogma 2.

Именно там появились "широкие мазки" игры - целая куча ключевых моментов, которые дизайнеры хотели передать игрокам. Хотя, как и в случае с идеями для любой игры, Ицуно ясно дает понять, что не все концепции были жизнеспособны.

Мы хотели, чтобы игрок мог разрушить мост, когда на нем стоят враги, чтобы физика реагировала естественно и динамично, а враги падали в реку, чтобы победить их.

Похоже, что в современном мире, одержимом DnD, "экологические убийства" - это модная тенденция.

Однако, рассмотрев некоторые из уже существующих систем и правил игрового мира, команда поняла:

Конечно, мы не могли использовать все идеи, которые у нас были, потому что их было очень много, и не все они были осуществимы.

Даже если учесть, что сиквел в четыре раза больше оригинальной игры, очевидно, что пришлось идти на компромиссы. Однако это их не остановило.

Как отмечает Ицуно, "именно благодаря объединению этих маленьких идей и возникла общая концепция и форма".