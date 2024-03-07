Битвы с крупными врагами в новом геймплее Dragon's Dogma 2

Портал IGN представил 11-минутный геймплей Dragon's Dogma 2, сфокусированный на сражениях с некоторыми крупными противниками. В ролике видно, как отряд героев последовательно сражается с грифоном, циклопом и какой-то тварью из подземелья
Одна из интересных особенностей Dragon's Dogma 2 заключается в том, что персонажи могут взбираться на крупных противников, нанося урон, стоя у них на голове. Однако грифон представляет особую опасность: если кто-то взбирается на него, он может просто подняться в воздух и стряхнуть седока. Падение с такой высоты может привести к загрузке сохранений. Так что игрокам предстоит сохраниться почаще, тем более, что в игре будет только один файл для сохранений.
Dragon's Dogma 2 выйдет на PC и консолях нового поколения 22 марта 2024 года.
Похожа на очередную сетевую дрочилку.
В чём прикол 15 минут одного противника бить?
А в чём прикол,в тех же соулсах часами боссов траить?
Какими часами? Они убиваются + - минут за 5-10, при наличии нормального билда. А если вы ковыряете босса дубиной на 10 лвле, то уже ваши проблемы.
5-10 минут динамичной и разнообразной битвы с боссом, который реагирует соотвествующе на удары в определенные места, который умеет скидывать с себя, захватывать целль, взаимодействовать с объектами окружения, которого можно бить в любую часть тела, а не только ковырять ноги.
Или же 5-10 минут траить босса, вновь и вновь начиная всё заново с каждой смертью, пока досконально не выучишь все его анимации и наконец-то не заковыряешь его за 30 секунд?
Хм.. Дай подумать? Мне всё-таки думается, что первый вариант интереснее, говорю, как человек, который прошёл почти все Фромовские сосалики. Однообразное битьё больших мобов в районе ног меня там уже задолбало. Это просто скучно! Так ещё все эти враги в сосаликах никак кардинально не отличаются своим поведением, анимации разные урон разный, появляются некоторые спец действия, а по факту все одно и тоже! Тогда как в Догме Драконов враги, внезапно, имеют свои уникальные паттерны поведения и куча мелочей, которых так не хватает в сосаликах.
в чем прикол 15 минут бить 150 противников?
Какие у вас забавы были я смотрю. А я в 1-ой части просто спамила фаерболами. Тааак интересно, даже не представляете.
А что поменялось кроме нового мистик класса, который нахуй не нужен ??? Там же прикол в том был, что их 9 было не просто так.
Посох сквозь плащ проваливается, сразу видно не зря столько лет потратили
спс, лучше в доту или в кс
Потому что комп на что ни будь больше не способен? (Сарказм))