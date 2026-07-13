Благодаря DLC Dark Arisen компания Capcom стремится вернуть доверие фанатов, начиная с улучшения производительности

В интервью Eurogamer.net команда Capcom, работающая над дополнением Dark Arisen для Dragon's Dogma 2, признала, что базовая игра вышла не в идеальном состоянии, но подтвердила свою приверженность восстановлению доверия фанатов. Цель состоит не только в том, чтобы предложить новый контент с этим масштабным DLC, но и в том, чтобы напрямую улучшить оригинальный игровой процесс с помощью двух крупных обновлений, предшествующих Dark Arisen, призванных решить наиболее обсуждаемые сообществом проблемы и потенциально превратить базовую игру в тот опыт, которого игроки всегда хотели.

Первое обновление, доступное уже сейчас, представило Камень Вечного Путешественника, позволяющий совершать неограниченное быстрое перемещение. Второе обновление, запланированное на конец августа, добавит несколько слотов сохранения и увеличит количество экипируемых навыков для каждого оружия с четырёх до шести, удовлетворяя давний запрос сообщества. Кроме того, будут внесены значительные улучшения производительности, которые, по словам продюсера Наото Оямы, могут убедить многих игроков дать игре второй шанс и, следовательно, приобрести Dark Arisen.

Мы делаем все возможное, чтобы вернуть доверие игроков, которые были разочарованы запуском Dragon's Dogma 2. Мы уже видим положительные отзывы на июньское обновление, которое включало в себя ряд улучшений и новых функций. В то же время, однако, некоторые игроки остаются осторожными и говорят: «Что ж, августовское обновление производительности станет настоящей проверкой того, соответствует ли игра нашим ожиданиям».



Я действительно уверен, что как только они увидят улучшения производительности, которые мы внесли в августе, и то, что мы делаем для подготовки к выпуску дополнения, игроки, надеюсь, почувствуют, что базовая игра в хорошем состоянии, и смогут снова погрузиться в дополнение.

Обновления касаются не только графики и производительности: Capcom также решает горячо обсуждаемые проблемы игрового процесса, такие как отсутствие нескольких слотов сохранения и ограничения на быстрое перемещение, накладываемые телекристаллами. Цель состоит в том, чтобы прислушаться к сообществу, не искажая при этом первоначальную идентичность Dragon's Dogma, основанную на исследовании, правдоподобии и выборе с последствиями, а также предложить игрокам больше возможностей адаптировать игровой процесс к собственному темпу и потребностям.

Я категорически не хочу вносить изменения, которые испортили бы этот аспект Dragon's Dogma, но в то же время я хочу дать игрокам больше выбора, а это значит, предложить им больше стратегических возможностей.

Директор Кенто Киносита добавил:

Мне кажется, мы никого не заставляем использовать быстрое перемещение. Мы просто предлагаем альтернативу для тех, кто хочет её использовать — даже если они не используют её каждый раз. Уверен, у каждого игрока бывают моменты, когда необходимость возвращаться из главного города в пункт назначения кажется утомительной. И у всех в реальной жизни есть ограничения по времени, поэтому не хочется, чтобы каждая игровая сессия казалась такой долгой. Иногда просто нужно добраться до нужного места. Теперь есть просто третий вариант. Это лучший способ внедрения улучшений качества жизни: не ухудшать оригинальный игровой опыт, а предлагать игроку больше возможностей, когда это возможно.

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen выйдет 9 октября на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.