Capcom активизировалась и внезапно выпустила новый патч для Dragon's Dogma 2

Многие фанаты Dragon’s Dogma 2 уже не надеялись увидеть обновления для игры в 2025 году. Предполагалось, что поддержка проекта будет свёрнута, однако внезапный патч от Capcom даёт надежду на дальнейшее развитие игры.

Свежий апдейт вышел сегодня - 29 января и доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в цифровом магазине Steam. Судя по списку изменений, он исправляет ряд технических проблем. В частности, разработчики сообщили о следующих правках:

Исправили баг, из-за которого враги не респаунились до перезапуска игры.

Откорректировали сопротивляемость NPC и противников к статусным эффектам.

Исправили поведение пешек, которые иногда неправильно указывали путь или произносили реплики, не соответствующие их специализации.

Исправили проблему с поиском пешек других игроков, если уровень Воскрешённого был выше 998.

Хотя сам патч направлен исключительно на устранение багов, в комментариях игроки призывают разработчиков двигаться дальше. Сообщество просит новый контент, полноценный мультиплеер и DLC.

Тем более, в файлах игры уже находили упоминания о возможном дополнении и кооперативном режиме. Подробнее об этом можно узнать в отдельном посте:

Будет ли Capcom развивать Dragon’s Dogma 2 дальше — пока неясно. Однако свежий патч даёт надежду, что студия ещё не поставила точку в развитии проекта.