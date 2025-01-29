ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 544 оценки

Capcom активизировалась и внезапно выпустила новый патч для Dragon's Dogma 2

Gutsz
Новости

Многие фанаты Dragon’s Dogma 2 уже не надеялись увидеть обновления для игры в 2025 году. Предполагалось, что поддержка проекта будет свёрнута, однако внезапный патч от Capcom даёт надежду на дальнейшее развитие игры.

Свежий апдейт вышел сегодня - 29 января и доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в цифровом магазине Steam. Судя по списку изменений, он исправляет ряд технических проблем. В частности, разработчики сообщили о следующих правках:

  • Исправили баг, из-за которого враги не респаунились до перезапуска игры.
  • Откорректировали сопротивляемость NPC и противников к статусным эффектам.
  • Исправили поведение пешек, которые иногда неправильно указывали путь или произносили реплики, не соответствующие их специализации.
  • Исправили проблему с поиском пешек других игроков, если уровень Воскрешённого был выше 998.

Хотя сам патч направлен исключительно на устранение багов, в комментариях игроки призывают разработчиков двигаться дальше. Сообщество просит новый контент, полноценный мультиплеер и DLC.

Тем более, в файлах игры уже находили упоминания о возможном дополнении и кооперативном режиме. Подробнее об этом можно узнать в отдельном посте:

В файлах Dragon's Dogma 2 обнаружили упоминание DLC и полноценного мультиплеера

Будет ли Capcom развивать Dragon’s Dogma 2 дальше — пока неясно. Однако свежий патч даёт надежду, что студия ещё не поставила точку в развитии проекта.

16
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SnobbishGhost

Да провал полный, что вы от нее хотите

-16
Mazaxati

ну не знаю мне как первая часть так и вторая зашла, играть интересно, ну да это же не азазин крит для гoвноедов... возможно вы больше любитель таких игр как nfs:unbound, mass effect andromeda, suicide squad: kill the justice league, или dragon age the veilguard?

5
SnobbishGhost Mazaxati

первая отличная, вторая проа=вал, даже работы над ошибками не сделано, столько потанцеалу прос..но очень ждал 2 но это жесть. Не даров директор игры уволился быстренько, точнее попросили.

0
Mr Merlegant SnobbishGhost

Да ладно, просто у тебя комп ее достойно не тянет, запускай свою любимую Асасин Вальгину и забудь DD2 как страшный сон. Игра 1 в 1 почти как первая часть по всем канонам со всем лучшим из нее и доработанным, так что твое сообщение - бред

Норм игра, самобытная и уникальная, не хватает только более разветвленной прокачки

1
SnobbishGhost Mr Merlegant

епть какой защитник то, ну иди играй в недоигру) а я подожду настоящую игру от капком) а ты не плач, эх обидили обиженку)

-1
Mazaxati SnobbishGhost

С самого анонса Capcom сообщала всем, что DD2 это нишевая игра и развивать, как франшизу они её не планируют вовсе, как была она качеством АА так и останется таковой без всех плюшек типа большого маркетинга\нововведений\поддержки коперативной игры и ответвлений с длс... По факту как и первая просто выпущена потому что могут(нужна для заполнения отчётности о частоте выпуска игр для инвесторов) и есть желающие.. думаешь почему они взяли систему доната как в DMC5 с обалами за доп плату?

0