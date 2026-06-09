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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 963 оценки

Capcom анонсировала масштабное дополнение Dark Arisen для Dragon's Dogma 2 с новым регионом, врагами и механиками

butcher69 butcher69

Одним из самых неожиданных анонсов Nintendo Direct стало появление Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — расширенной версии ролевой игры от Capcom. Проект выйдет на Nintendo Switch 2 уже 9 октября 2026 года и предложит не только базовое приключение из Dragon’s Dogma 2, но и совершенно новый контент.

Главным нововведением станет заснеженный регион Норган, который расширит карту игры и предложит игрокам новые территории для исследования. Помимо этого, Capcom готовит дополнительную систему поиска и оценки трофеев. Она позволит получать доступ к уникальному оружию, комплектам брони и новым навыкам персонажа, что должно заметно разнообразить процесс развития героя.

Само название Dark Arisen вызывает особый интерес у поклонников серии. Именно так назылось культовое дополнение для первой Dragon’s Dogma, которое многие считают одной из лучших RPG-добавок своего времени. Поэтому выбор этого подзаголовка выглядит не случайным и словно намекает на более масштабное расширение, чем обычный набор косметики или нескольких квестов.

Контент Dark Arisen появится и на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но в каком это будет формате пока не совсем понятно - вероятно в виде отдельного DLC.

Если разработчики действительно готовят полноценное крупное дополнение по масштабу, сравнимое с оригинальной Dark Arisen, то владельцев Dragon’s Dogma 2 может ждать одно из самых заметных RPG-обновлений последних лет.

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Комментарии:  21
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Вот это прям реальный сюрприз, моя личная игра года 2024 наконец-то станет еще круче)

19
Storge

Стоим, ждём, к странствиям готовы:

7
Господин Лидер Мур

Ура!!!! 😎👍 2 раза прошел, и всегда хотел еще контента!!!!!! Особенно ЗИМНЕГО биома, о май гашш

5
Costollom

Мало того, что основная игра - это копипаста первой части, так ещё DLC с таким же названием, как было для первой части.)

5
вортигонт вортигонтович

ого на агушу консоль выпустят потато графику.

4
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