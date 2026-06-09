Capcom анонсировала масштабное дополнение Dark Arisen для Dragon's Dogma 2 с новым регионом, врагами и механиками

Одним из самых неожиданных анонсов Nintendo Direct стало появление Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — расширенной версии ролевой игры от Capcom. Проект выйдет на Nintendo Switch 2 уже 9 октября 2026 года и предложит не только базовое приключение из Dragon’s Dogma 2, но и совершенно новый контент.

Главным нововведением станет заснеженный регион Норган, который расширит карту игры и предложит игрокам новые территории для исследования. Помимо этого, Capcom готовит дополнительную систему поиска и оценки трофеев. Она позволит получать доступ к уникальному оружию, комплектам брони и новым навыкам персонажа, что должно заметно разнообразить процесс развития героя.

Само название Dark Arisen вызывает особый интерес у поклонников серии. Именно так назылось культовое дополнение для первой Dragon’s Dogma, которое многие считают одной из лучших RPG-добавок своего времени. Поэтому выбор этого подзаголовка выглядит не случайным и словно намекает на более масштабное расширение, чем обычный набор косметики или нескольких квестов.

Контент Dark Arisen появится и на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но в каком это будет формате пока не совсем понятно - вероятно в виде отдельного DLC.

Если разработчики действительно готовят полноценное крупное дополнение по масштабу, сравнимое с оригинальной Dark Arisen, то владельцев Dragon’s Dogma 2 может ждать одно из самых заметных RPG-обновлений последних лет.