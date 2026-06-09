Capcom анонсировала масштабное дополнение Dark Arisen для Dragon's Dogma 2 с новым регионом, врагами и механиками

Одним из самых неожиданных анонсов Nintendo Direct стало появление Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — расширенной версии ролевой игры от Capcom. Проект выйдет на Nintendo Switch 2 уже 9 октября 2026 года и предложит не только базовое приключение из Dragon’s Dogma 2, но и совершенно новый контент.
Главным нововведением станет заснеженный регион Норган, который расширит карту игры и предложит игрокам новые территории для исследования. Помимо этого, Capcom готовит дополнительную систему поиска и оценки трофеев. Она позволит получать доступ к уникальному оружию, комплектам брони и новым навыкам персонажа, что должно заметно разнообразить процесс развития героя.
Само название Dark Arisen вызывает особый интерес у поклонников серии. Именно так назылось культовое дополнение для первой Dragon’s Dogma, которое многие считают одной из лучших RPG-добавок своего времени. Поэтому выбор этого подзаголовка выглядит не случайным и словно намекает на более масштабное расширение, чем обычный набор косметики или нескольких квестов.
Контент Dark Arisen появится и на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но в каком это будет формате пока не совсем понятно - вероятно в виде отдельного DLC.
Если разработчики действительно готовят полноценное крупное дополнение по масштабу, сравнимое с оригинальной Dark Arisen, то владельцев Dragon’s Dogma 2 может ждать одно из самых заметных RPG-обновлений последних лет.
Вот это прям реальный сюрприз, моя личная игра года 2024 наконец-то станет еще круче)
Стоим, ждём, к странствиям готовы:
Ура!!!! 😎👍 2 раза прошел, и всегда хотел еще контента!!!!!! Особенно ЗИМНЕГО биома, о май гашш
Мало того, что основная игра - это копипаста первой части, так ещё DLC с таким же названием, как было для первой части.)
ого на агушу консоль выпустят потато графику.