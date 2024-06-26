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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 1 069 оценок

CAPCOM хочет узнать обо всех аспектах Dragon's Dogma 2 в новом опросе

Procy_on
Новости

Спустя три месяца после выхода Dragon's Dogma 2 компания CAPCOM просит фанатов оставить свои отзывы о практически всех аспектах ролевой игры в специальном опросе. В награду за это вы получите новые цифровые обои.

Заинтересованные фанаты должны будут проголосовать по следующим темам:

  • Естественность, стиль и читабельность текста для языка, на котором вы играли в Dragon's Dogma 2
  • Голоса на языке, на котором вы играли
  • Размер внутриигрового текста
  • Дизайн шрифта, используемого в субтитрах
  • Меню игры
  • Звуковые эффекты игры
  • Музыка
  • Сюжет
  • Персонажи
  • Графика
  • Управление
  • Игровая механика (бой, внутриигровая валюта, повышение уровня и т.д.)
  • Пользовательский интерфейс
  • Уровень сложности
  • Количество контента
  • Фактор погружения
  • Предоставила ли Dragon's Dogma 2 уникальный игровой опыт
  • Общая оценка игры
  • Порекомендовали бы они ее друзьям

Оригинальная Dragon's Dogma была расширена годом позже благодаря Dark Arisen, которая добавила совершенно новое эндгейм-подземелье и многое другое. Учитывая положительные продажи сиквела, CAPCOM может решить сделать то же самое, улучшив при этом некоторые недостатки.

8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Nodas

А где же пункт про оптимизацию ?

10
Aksimad

Игра честно - затягивает. Но оптимизация очень плохая. Ещё бесит, что если чуть дальше идешь по основному квесту - некоторые доп задания сюжетно не связанные с основной линией - софтлокаются. И это прям раздражает. Ну сделали бы больше чем 4 умения активных ну ёмаё 2024 год уже. А вариации противников? По сути их несколько. Гоблины, гарпии и ящеры и дальше будут только их вариации. Я не беру в расчет хард монстров. Да и их не много. Есть даже несколько уникальных, но их по пальцам одной руки пересчитать. Но я эту игру воспринимаю, как медитативное приключение в фентези мире и пока за 60 часов игры я получаю удовольствие, но вижу все эти проблемы и понимаю, что тут не тянет на 70 баксов. Так ещё и просадочки на плоечке бывают жесткие. Особенно, когда маг вихревое заклинание закастует

0
Oscilograf
В награду за это вы получите новые цифровые обои.

То есть разрабы хотят что бы люди бесплатно рассказали им, как поднять продажи игры, а за это не процент от прибыли, а "цифровые обои"? Чот не рентабельно.

-4
Serpentrage

Капком хотят чтобы игроки которые УЖЕ поиграли в игру ответили на вопросы по игре. Как ты сюда приплел продажи - тем более что они и так очень высокие.

2
Ананас Абрикосович

мб ты еще заплачешь?

-5