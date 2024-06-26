CAPCOM хочет узнать обо всех аспектах Dragon's Dogma 2 в новом опросе

Спустя три месяца после выхода Dragon's Dogma 2 компания CAPCOM просит фанатов оставить свои отзывы о практически всех аспектах ролевой игры в специальном опросе. В награду за это вы получите новые цифровые обои.
Заинтересованные фанаты должны будут проголосовать по следующим темам:
- Естественность, стиль и читабельность текста для языка, на котором вы играли в Dragon's Dogma 2
- Голоса на языке, на котором вы играли
- Размер внутриигрового текста
- Дизайн шрифта, используемого в субтитрах
- Меню игры
- Звуковые эффекты игры
- Музыка
- Сюжет
- Персонажи
- Графика
- Управление
- Игровая механика (бой, внутриигровая валюта, повышение уровня и т.д.)
- Пользовательский интерфейс
- Уровень сложности
- Количество контента
- Фактор погружения
- Предоставила ли Dragon's Dogma 2 уникальный игровой опыт
- Общая оценка игры
- Порекомендовали бы они ее друзьям
Оригинальная Dragon's Dogma была расширена годом позже благодаря Dark Arisen, которая добавила совершенно новое эндгейм-подземелье и многое другое. Учитывая положительные продажи сиквела, CAPCOM может решить сделать то же самое, улучшив при этом некоторые недостатки.
А где же пункт про оптимизацию ?
Игра честно - затягивает. Но оптимизация очень плохая. Ещё бесит, что если чуть дальше идешь по основному квесту - некоторые доп задания сюжетно не связанные с основной линией - софтлокаются. И это прям раздражает. Ну сделали бы больше чем 4 умения активных ну ёмаё 2024 год уже. А вариации противников? По сути их несколько. Гоблины, гарпии и ящеры и дальше будут только их вариации. Я не беру в расчет хард монстров. Да и их не много. Есть даже несколько уникальных, но их по пальцам одной руки пересчитать. Но я эту игру воспринимаю, как медитативное приключение в фентези мире и пока за 60 часов игры я получаю удовольствие, но вижу все эти проблемы и понимаю, что тут не тянет на 70 баксов. Так ещё и просадочки на плоечке бывают жесткие. Особенно, когда маг вихревое заклинание закастует
То есть разрабы хотят что бы люди бесплатно рассказали им, как поднять продажи игры, а за это не процент от прибыли, а "цифровые обои"? Чот не рентабельно.
Капком хотят чтобы игроки которые УЖЕ поиграли в игру ответили на вопросы по игре. Как ты сюда приплел продажи - тем более что они и так очень высокие.
мб ты еще заплачешь?