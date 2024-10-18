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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 275 оценок

Capcom назвала причину тормозов Dragon's Dogma 2 - слишком умные NPC

Simple Jack
Новости

Разработчики Capcom в беседе с Famitsu прокомментировали низкую производительность Dragon's Dogma 2, а также назвали причины, которые приводят к падению FPS. По словам создателей, все дело в слишком умных NPC.

Авторы заявили, что в игре мощность процессора PC или консоли отводится для обработки мыслей NPC, а также физики персонажей. Если игрок попадает в локацию с большим числом ИИ, то нагрузка на ЦП возрастает, а FPS падает.

Capcom при этом подчеркнула, что из-за большой нагрузки Dragon's Dogma 2 на процессор снижение графических настроек никак не сказывалось на частоте кадров.

"В Dragon’s Dogma 2 вычислительная мощность процессора распределяется для обработки мыслей каждого NPC, а также для расчёта физики персонажей. Поэтому в сценах, где одновременно появляется много NPC, как в городах, нагрузка на процессор становится очень высокой, что в некоторых случаях влияло на частоту кадров. Так как процессор был узким местом, графические решения, такие как снижение разрешения, имели незначительный эффект на улучшение частоты кадров."

Авторы Dragon's Dogma 2 с момента релиза в марте 2024 года выпустили ряд патчей, направленных на улучшение производительности. Последний апдейт вышел 17 октября — с ним авторы обещают 50-60 FPS на PC и консолях.

В сентябре авторы добавили в Dragon's Dogma 2 казуальный режим — он упрощает ряд механик ролевого экшена и делает прохождение легче.

В конце августа 2024-го Capcom покинул Хидэтаки Ицуно. Он проработал в компании более 30 лет и известен по Devil May Cry и Dragon's Dogma. С сентября Ицуно трудится над новой игрой, подробностей которой пока нет.

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-19
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
dreamevil2067

херовая какая-то отмазка

15
MagnanimousAgenor

"слишком умные NPC" или слишком глупые разработчики.

11
RattyCarina

Блин, опередил. Как раз хотела это написать.

0
ZER0 T0LERANCE

А может дело в кривых руках? Да, не бред какой то.

4
ДолойГетероориентация

Денуво не хотят убирать, не хотят признавать что денуво влияет на игру.

3
ZER0 T0LERANCE ДолойГетероориентация

Дерьмува конечно тоже подливает масла в огонь. Но там, насколько я знаю, проблема в том, что игра постоянно прогружает кучу локаций, которые игрок даже не видит. Так что руки всё же решают.

1
wianewa

Да ты что, какие кривые руки, разве кривые руки смогли создать настолько умных нпс? xD

1
TastelessGerman ДолойГетероориентация

Там по мимо денувы вы ещё 4 защиты)

0
yrroodd

Ага,а геноцид фуррей объявляли просто из-за ненависти,а не потому,что помогало поднять ФПС :D

1
AT_Sagor

Горе от ума.

1
Agent Qracle

Лучше и не скажешь)

0
Ольга Бузова

Слишком умные нпс и слишком тупые разрабы

0
wianewa

А я думал слишком тупые разработчики.

0
Kostya Bashmakov

нахрен такой ии нужен у нпц неоптимизированный

оставили бы у несколькоих и все
мысли он каждому бомжу симулирет, чтоб что

0
kotasha

Просто оптимизацию не входит в сделку.

0
kedmaker

это оправдание поручили NPC придумать?)

0
RattyCarina

Круче, ИИ под названием - ChatGPT.

0
-zotik-

Я играл на пс5 у меня лагов не было можно сказать но паоу раз были просадки в лесу... где нет нпс... и умных нпс тоже...

0
TastelessGerman

Дак там же 5 защит стоит. По-любому они и тормозят процы

0
Skessa

"В Dragon’s Dogma 2 вычислительная мощность процессора распределяется для обработки мыслей каждого NPC" - а, так вот в чем фишка. Там npc, оказывается, мыслят. Это игроку они кажутся тупыми роботами, двигающимися по заданной схеме или не делающими вообще ничего. А на самом деле у npc богатый внутренний мир и высокий IQ, каждую секунду в их мозгах крутятся миллиарды нейронов и нагружают процессор. Так бы сразу и сказали. Насчет расчета физики персонажей тоже не больно-то верю - уж не столько там горожан. Да и были же до Догмы другие игры с приличным количеством npc в городах. Справлялись как-то.

0
MunchkiN 616

на самом деле несколько сотен персонажей с физикой и толканием положат любой современный компьютер тривиальным подходом. а если типа а как в стратегиях много ботов? а там другой подход совершенно и скорей всего там вообще нет физики как таковой как игрок например в капсуле бегает и прыгает.

1
MunchkiN 616

ии и физика это сейчас проблемы
и похоже тодд говард что-то знает делая миллион загрузок пек-пек

0
Unicorling

Просто надо играть на 4060, никаких тормозов не будет, с генерацией кадров 9999фпс в городе (с) какой то чувак с ПГ

-1
Nodas

Нет это на 3060 на 4060 99999 ФПС

0
Haim Agihev

Слишком умные НПС, слишком тупые фанаты

-3