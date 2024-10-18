Capcom назвала причину тормозов Dragon's Dogma 2 - слишком умные NPC

Разработчики Capcom в беседе с Famitsu прокомментировали низкую производительность Dragon's Dogma 2, а также назвали причины, которые приводят к падению FPS. По словам создателей, все дело в слишком умных NPC.



Авторы заявили, что в игре мощность процессора PC или консоли отводится для обработки мыслей NPC, а также физики персонажей. Если игрок попадает в локацию с большим числом ИИ, то нагрузка на ЦП возрастает, а FPS падает.



Capcom при этом подчеркнула, что из-за большой нагрузки Dragon's Dogma 2 на процессор снижение графических настроек никак не сказывалось на частоте кадров.

"В Dragon’s Dogma 2 вычислительная мощность процессора распределяется для обработки мыслей каждого NPC, а также для расчёта физики персонажей. Поэтому в сценах, где одновременно появляется много NPC, как в городах, нагрузка на процессор становится очень высокой, что в некоторых случаях влияло на частоту кадров. Так как процессор был узким местом, графические решения, такие как снижение разрешения, имели незначительный эффект на улучшение частоты кадров."

Авторы Dragon's Dogma 2 с момента релиза в марте 2024 года выпустили ряд патчей, направленных на улучшение производительности. Последний апдейт вышел 17 октября — с ним авторы обещают 50-60 FPS на PC и консолях.



В сентябре авторы добавили в Dragon's Dogma 2 казуальный режим — он упрощает ряд механик ролевого экшена и делает прохождение легче.



В конце августа 2024-го Capcom покинул Хидэтаки Ицуно. Он проработал в компании более 30 лет и известен по Devil May Cry и Dragon's Dogma. С сентября Ицуно трудится над новой игрой, подробностей которой пока нет.