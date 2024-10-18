Capcom назвала причину тормозов Dragon's Dogma 2 - слишком умные NPC

Разработчики Capcom в беседе с Famitsu прокомментировали низкую производительность Dragon's Dogma 2, а также назвали причины, которые приводят к падению FPS. По словам создателей, все дело в слишком умных NPC.
Авторы заявили, что в игре мощность процессора PC или консоли отводится для обработки мыслей NPC, а также физики персонажей. Если игрок попадает в локацию с большим числом ИИ, то нагрузка на ЦП возрастает, а FPS падает.
Capcom при этом подчеркнула, что из-за большой нагрузки Dragon's Dogma 2 на процессор снижение графических настроек никак не сказывалось на частоте кадров.
"В Dragon’s Dogma 2 вычислительная мощность процессора распределяется для обработки мыслей каждого NPC, а также для расчёта физики персонажей. Поэтому в сценах, где одновременно появляется много NPC, как в городах, нагрузка на процессор становится очень высокой, что в некоторых случаях влияло на частоту кадров. Так как процессор был узким местом, графические решения, такие как снижение разрешения, имели незначительный эффект на улучшение частоты кадров."
Авторы Dragon's Dogma 2 с момента релиза в марте 2024 года выпустили ряд патчей, направленных на улучшение производительности. Последний апдейт вышел 17 октября — с ним авторы обещают 50-60 FPS на PC и консолях.
В сентябре авторы добавили в Dragon's Dogma 2 казуальный режим — он упрощает ряд механик ролевого экшена и делает прохождение легче.
В конце августа 2024-го Capcom покинул Хидэтаки Ицуно. Он проработал в компании более 30 лет и известен по Devil May Cry и Dragon's Dogma. С сентября Ицуно трудится над новой игрой, подробностей которой пока нет.
херовая какая-то отмазка
"слишком умные NPC" или слишком глупые разработчики.
Блин, опередил. Как раз хотела это написать.
А может дело в кривых руках? Да, не бред какой то.
Денуво не хотят убирать, не хотят признавать что денуво влияет на игру.
Дерьмува конечно тоже подливает масла в огонь. Но там, насколько я знаю, проблема в том, что игра постоянно прогружает кучу локаций, которые игрок даже не видит. Так что руки всё же решают.
Да ты что, какие кривые руки, разве кривые руки смогли создать настолько умных нпс? xD
Там по мимо денувы вы ещё 4 защиты)
Ага,а геноцид фуррей объявляли просто из-за ненависти,а не потому,что помогало поднять ФПС :D
Горе от ума.
Лучше и не скажешь)
Слишком умные нпс и слишком тупые разрабы
А я думал слишком тупые разработчики.
нахрен такой ии нужен у нпц неоптимизированный
оставили бы у несколькоих и все
мысли он каждому бомжу симулирет, чтоб что
Просто оптимизацию не входит в сделку.
это оправдание поручили NPC придумать?)
Круче, ИИ под названием - ChatGPT.
Я играл на пс5 у меня лагов не было можно сказать но паоу раз были просадки в лесу... где нет нпс... и умных нпс тоже...
Дак там же 5 защит стоит. По-любому они и тормозят процы
"В Dragon’s Dogma 2 вычислительная мощность процессора распределяется для обработки мыслей каждого NPC" - а, так вот в чем фишка. Там npc, оказывается, мыслят. Это игроку они кажутся тупыми роботами, двигающимися по заданной схеме или не делающими вообще ничего. А на самом деле у npc богатый внутренний мир и высокий IQ, каждую секунду в их мозгах крутятся миллиарды нейронов и нагружают процессор. Так бы сразу и сказали. Насчет расчета физики персонажей тоже не больно-то верю - уж не столько там горожан. Да и были же до Догмы другие игры с приличным количеством npc в городах. Справлялись как-то.
на самом деле несколько сотен персонажей с физикой и толканием положат любой современный компьютер тривиальным подходом. а если типа а как в стратегиях много ботов? а там другой подход совершенно и скорей всего там вообще нет физики как таковой как игрок например в капсуле бегает и прыгает.
ии и физика это сейчас проблемы
и похоже тодд говард что-то знает делая миллион загрузок пек-пек
Просто надо играть на 4060, никаких тормозов не будет, с генерацией кадров 9999фпс в городе (с) какой то чувак с ПГ
Нет это на 3060 на 4060 99999 ФПС
Слишком умные НПС, слишком тупые фанаты