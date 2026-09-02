Capcom официально обновила системные требования Dragon's Dogma 2 после патча 3.2 - оптимизация стала лучше

Официальный аккаунт Dragon’s Dogma в соцсети X сообщил, что с выходом патча 3.2 обновлены минимальные и рекомендуемые системные требования для ПК, а также опубликованы актуальные данные по разрешению и частоте кадров на PlayStation 5, PS5 Pro и Xbox Series X|S. Информацию по Nintendo Switch 2 обещают позже. Основные изменения - благодаря оптимизациям движка игра стала менее требовательной, а целевые FPS выросли.

В связи с улучшением оптимизации на ПК благодаря обновлению Dragon’s Dogma 2, мы обновили системные требования. Эти обновления касаются как базовой игры Dragon’s Dogma 2, так и дополнения Dark Arisen.

Как видно, Capcom значительно снизила системные требования Dragon’s Dogma 2: на ПК минимальные требования теперь включают более слабые процессоры (i5-8500/Ryzen 5 3500 вместо i5-10600/Ryzen 5 3600) и видеокарты (GTX 1660 вместо GTX 1070), а рекомендуемыми видеокартами стали RTX 2070 Super/RX 6600 XT вместо RTX 2080/RX 6700. При этом целевая производительность выросла с 30 FPS до 45-60 FPS благодаря апскейлерам.



На консолях в режиме "Производительности" на PS5 и Xbox Series X теперь стабильные 60 FPS в 4K с FSR (вместо прежних нестабильных 50-60 FPS в более низком разрешении), на PS5 Pro появились улучшенные режимы с ~60 и ~45 FPS, а на Series S производительность подняли до 45 FPS.