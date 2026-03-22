Capcom отметила 2-летие Dragon's Dogma 2 специальным артом

Dragon's Dogma 2 официально отметила свою вторую годовщину с момента выхода в марте 2024 года. В честь второй годовщины игры Capcom опубликовала специальное сообщение, сопровождаемое новым памятным артом.

В сообщении на официальных страницах франшизы в социальных сетях команда напрямую поблагодарила игроков за их постоянную поддержку с момента выхода игры. Простое, но значимое сообщение подчёркивает важность фанатской базы для успеха и долговечности этой экшен-RPG.

Приветствуем, Восставшие! Наступила вторая годовщина Dragon's Dogma 2. В честь этого события мы подготовили специальный памятный арт. Спасибо за вашу поддержку.

К сожалению, празднование не сопровождалось анонсами нового контента или дополнений, на которые игроки, несомненно, надеялись. Многие ожидали, что Dragon's Dogma 2 получит дополнение, подобное дополнению Dark Arisen к первой игре.

После ухода Хидеаки Ицуно, директора Dragon's Dogma, из Capcom в августе 2024 года, будущее франшизы кажется неопределённым.