Capcom поделилась новыми подробностями Dragon's Dogma 2: Dark Arisen и грядущими обновлениями

Компания Capcom раскрыла новые подробности о возможностях и сюжете Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Дополнение представит новый регион, новые классы и многое другое.

Кенто Киносита, директор Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen и Dragon’s Dogma: Dark Arisen, также принял участие в сегодняшнем выпуске Capcom Spotlight, чтобы рассказать о том, как долгожданное дополнение к Dragon’s Dogma 2 представляет собой захватывающие игровые возможности и новые приключения. После июньского обновления, Dragon’s Dogma 2 также получит дополнительное обновление в конце августа, которое улучшит производительность на всех платформах, добавит дополнительные слоты сохранения, скорректирует состояние «Драконьей чумы» и увеличит количество слотов для навыков оружия с четырёх до шести.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen представляет совершенно новую сюжетную линию, разворачивающуюся в давно заброшенном северном регионе Норган, а также 12 сложных подземелий, где Избранные смогут оттачивать свои навыки, и новые варианты причёсок и татуировок, позволяющие игрокам воплотить своё видение Избранного и его главного Пешки. Киношита объяснил, что игроки будут проходить цикл экспедиций по поиску реликвий, исследуя холодный регион Норган, где они будут находить реликвии, оценивать их, чтобы разблокировать новое мощное оружие и навыки, и использовать эти новые инструменты, чтобы глубже погрузиться в тайны безжалостного Падшего Дракона и его преследователя Эйр.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen выйдет для Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 9 октября 2026 года по рекомендованной розничной цене 49,99 долларов США. Дополнение Dark Arisen также будет доступно отдельно в качестве DLC для базовой игры на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam по рекомендованной розничной цене 29,99 долларов США. Комплект одежды Norgan Fashion Set – Northern Attire будет доступен в качестве бонуса за предварительный заказ, который можно будет получить через внутриигровое хранилище на старте игры. Игроки, оформившие предварительный заказ Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, также получат немедленный доступ к Dragon’s Dogma 2 до выхода дополнения.