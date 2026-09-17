Capcom показала много новых скриншотов Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Компания Capcom представила множество новых скриншотов предстоящего крупного дополнения Dark Arisen для ролевого экшена Dragon's Dogma 2.

Действие Dark Arisen развернётся в далёком заснеженном регионе под названием Норга, где среди вечных снегов погребены древние руины и таятся забытые секреты. Разработчики обещают добавить 12 новых подземелий с уникальными испытаниями и охотой за реликвиями, а также множество новых видов врагов и опасных боссов. Аддон предложит игрокам от 15 до 20 часов новой сюжетной кампании.

Релиз дополнения состоится 9 октября 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.