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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 2 019 оценок

Capcom показала много новых скриншотов Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

AceTheKing AceTheKing
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Компания Capcom представила множество новых скриншотов предстоящего крупного дополнения Dark Arisen для ролевого экшена Dragon's Dogma 2.

Действие Dark Arisen развернётся в далёком заснеженном регионе под названием Норга, где среди вечных снегов погребены древние руины и таятся забытые секреты. Разработчики обещают добавить 12 новых подземелий с уникальными испытаниями и охотой за реликвиями, а также множество новых видов врагов и опасных боссов. Аддон предложит игрокам от 15 до 20 часов новой сюжетной кампании.

Релиз дополнения состоится 9 октября 2026 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Скриншоты 13
36
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Meeli

А кто это, шерстяной с очком на лбу?

3
anarhyst737

Да ну нафиг! Видать когда я писал, что неплохо бы в ДЛС увидеть Злобоглаза - рядом пролетал волшебник в голубом вертолете. Если еще и Гидру добавят, можно будет и во вселенскую справедливость поверить.

1
Беркут Слеер

Да ту все скрины из трейлера н