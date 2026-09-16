Capcom представила новый трейлер Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Компания Capcom представила новый трейлер предстоящего крупного дополнения Dark Arisen для Dragon's Dogma 2.

Дополнение предложит от 15 до 20 часов новой сюжетной кампании и в общей сложности более 25 часов дополнительного геймплея. Игроки отправятся в далекий заснеженный Север в регион под названием Норга, где среди вечных снегов погребены древние руины. В игру добавят 12 новых подземелий с уникальными испытаниями и охотой за реликвиями. Появится множество новых видов врагов, опасных боссов, дополнительные умения для персонажей, а также новые элементы кастомизации (прически, татуировки).

Выход дополнения Dark Arisen состоится 9 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.