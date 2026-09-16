ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 2 019 оценок

Capcom представила новый трейлер Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

AceTheKing AceTheKing

Компания Capcom представила новый трейлер предстоящего крупного дополнения Dark Arisen для Dragon's Dogma 2.

Дополнение предложит от 15 до 20 часов новой сюжетной кампании и в общей сложности более 25 часов дополнительного геймплея. Игроки отправятся в далекий заснеженный Север в регион под названием Норга, где среди вечных снегов погребены древние руины. В игру добавят 12 новых подземелий с уникальными испытаниями и охотой за реликвиями. Появится множество новых видов врагов, опасных боссов, дополнительные умения для персонажей, а также новые элементы кастомизации (прически, татуировки).

Выход дополнения Dark Arisen состоится 9 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Трейлеры 36
86
60
Комментарии:  60
Ваш комментарий
Diablonos

Выглядит как г.овно. Особенно после crimson desert.

И вот эта пapaша на RE Engine, от которого тут некоторые ссут кипятком.... Мрак.

68
firefox0047

Ну выглядит круто, игра прям зацепила

13
Ивасик

Тот же Скайрим. Во всём.

6
malars0

прошёл ее кто нибуть в одиночку(Герой+пешка) до конца без онлайна и читов? реально или пати нужна? в первой помню боссы были сложные для одиночки

4
TrueManCooper

Я часто замечаю как Кэпком бросает задумки на половине пути или не додумы