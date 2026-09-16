Capcom представила новый трейлер Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Компания Capcom представила новый трейлер предстоящего крупного дополнения Dark Arisen для Dragon's Dogma 2.
Дополнение предложит от 15 до 20 часов новой сюжетной кампании и в общей сложности более 25 часов дополнительного геймплея. Игроки отправятся в далекий заснеженный Север в регион под названием Норга, где среди вечных снегов погребены древние руины. В игру добавят 12 новых подземелий с уникальными испытаниями и охотой за реликвиями. Появится множество новых видов врагов, опасных боссов, дополнительные умения для персонажей, а также новые элементы кастомизации (прически, татуировки).
Выход дополнения Dark Arisen состоится 9 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Выглядит как г.овно. Особенно после crimson desert.
И вот эта пapaша на RE Engine, от которого тут некоторые ссут кипятком.... Мрак.
Ну выглядит круто, игра прям зацепила
Тот же Скайрим. Во всём.
прошёл ее кто нибуть в одиночку(Герой+пешка) до конца без онлайна и читов? реально или пати нужна? в первой помню боссы были сложные для одиночки
Я часто замечаю как Кэпком бросает задумки на половине пути или не додумы